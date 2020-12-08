舒淇首談婆媳關係 結婚4年仍喊「單身好」

舒淇雖已婚，但仍認為單身很好。（圖：VOGUE提供）

舒淇4年前與馮德倫結婚，被形容是「嫁給愛情」，她接受雜誌專訪時卻高喊：「單身很好，單身真不錯，雖然我已經有老公了，所以人家就會說你沒差。可是我真的覺得，如果沒辦法找到一個好對象，兩個人不能共同面對未來生活，彼此互相扶持和包容，一個人真的沒有不好。」

此外舒淇也難得提到與婆家相處，她認為兩個人的結合其實是兩個家庭的結合，在做任何重要決定前，女人還是要仔細想想自己是否願意照顧愛人以外的人。她自認遇到一個特別好的婆家，讓她可以暢快生活，「不只是先生要諒解你，婆家也要。」

提到幸福，舒淇笑說：「這個人很簡單，有東西吃、有酒喝就好了。」現在的她更懂得自由自在，自得其樂，「我的心思會花在當下的事情，多過未來尚未發生的，我是那種船到橋頭自然直的人，很少有預設立場要做什麼。因為人生，最有意思的就是未知啊。」

不過舒淇也提到曾有一段憂鬱時期，2005年拍攝「最好的時光」，雖讓她奪得金馬影后寶座，拍完後卻有很長一段時間情緒抑鬱，「最主要是中間藝妓那段讓我走火入魔，一穿那個衣服，自然而然就出不來了。」舒淇回憶起唱南管那段，她說當時好像被催眠一樣，唱到情緒收不回來，後來花了整整一年時間才脫離那個深沉憂鬱的情境。