站馬車帥氣插旗「像根避雷針」… 張若昀好怕被雷劈

張若昀在「慶餘年」中帥氣插旗。（取材自微博）

中國 男星張若昀在「慶餘年」中飾演「范閑」一角，能文能武，大展螢幕魅力，他對劇中朝堂詩會那場戲很是難忘，豪飲之後醉吟詩詞，成了行動背誦機。另一場他站在馬車上插旗的橋段，也是記憶深刻，雖然畫面呈現帥到爆，但他卻吐露驚險心聲。

張若昀直呼：「嚇死我了，那天有點陰，風有點大，遠遠看著就有一塊烏雲飄過來，我站得那麼高，還舉著旗。」人站得高高的，手裡還拿著旗竿，就像根避雷針，他開玩笑說一心想著要趕緊拍完，「別劈死我。」而與他一起對戲的武行工作人員則安慰他，說雷不劈好人。

張若昀飾演的「范閑」，嘴上油腔滑調，內心卻情感豐沛，帶點英雄主義的暖男作風很能感染旁人。對於角色，張若昀覺得這人物其實過得挺累的，「要跟那麼多人去鬥爭，又是個明明白白不喜歡鬥爭的人，累卻很充實。」還說這是呈現出他心中一個人生活處世的完美心態，只在乎身邊的小美好，但仍有尊嚴跟底線。

張若昀16歲進入演藝圈，至今累積不少戲劇作品，在去年的閱文原創文學風雲盛典，他憑藉著超凡人氣、演技，獲得「超級人氣男演員」肯定。近來又在第七屆中國電視好演員推選活動，得到「網劇組年度好演員」。張若昀曾在接受節目專訪時提到，演員是一個用閱歷跟自己的年齡增長之間做賽跑的人，他自許以更大的豐富性去挑戰角色，也說要永遠跟自己賽跑不能自滿。

張若昀自認和范閑一樣都喜歡吃、喜歡玩，張若昀的微博 確實也常po美食照片，在「慶餘年」拍攝時，同劇演員也說，張若昀會買涮羊肉、烤乳豬、大漢堡等給大家吃，還會自己做煎餅。10月劇組宣布將開拍第二季，消息一出再度引起熱議。