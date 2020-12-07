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雷佳音當街摟妹疑出軌 張萌按讚被抓包

娛樂新聞組／綜合報導
雷佳音被拍到當街摟妹，惹來出軌疑雲。（取材自微博）
雷佳音被拍到當街摟妹，惹來出軌疑雲。（取材自微博）

37歲中國男星雷佳音曾拍過電視劇「我的前半生」、「老男孩」、「長安十二時辰」等，並以電影「繡春刀2：修羅戰場」入圍金馬獎最佳男配角，去年更加盟人氣綜藝節目「極限挑戰」，在演藝圈十分活躍。近日，他被拍到當街親暱摟著一名長髮正妹，被疑背著妻子出軌，氣得在微博發文，「吃完飯搭朋友肩膀，咋（怎麼）啦，罵我的人這輩子沒搭過唄。」

鏡週刊報導，雷佳音於2010年與大學同學翟煦飛結婚，婚後育有一女「小北北」，一家三口幸福美滿。不料，近日有民眾拍到雷佳音與一名長髮女性友人親密勾脖搭肩，出軌傳聞不脛而走。曾與他在電視劇「寶貝」合作過的女星張萌，更被網友抓包點讚雷佳音摟妹疑似外遇的新聞。隨後張萌發文回應只是手滑，「衝浪吃瓜坑多路滑手滑點讚純屬意外， 話說大雷雷拍「寶貝」喜歡勾肩搭背的習慣咋還沒改！」

雷佳音工作室發出聲明，稱他與影片中的正妹只是助手和朋友的關係，指責外界惡意揣測他出軌的言論，是嚴重違背事實的虛假消息，已涉嫌侵犯雷佳音的名譽，要求相關人士即刻刪除內容。

而他本人對於劈腿傳言亦相當不滿，在微博表示：「回應被罵，不回應也被罵，真不想占用公共資源。吃完飯搭朋友肩膀，咋（怎麼）啦，罵我的人這輩子沒搭過唄，就因為我是演員不許唄。我是吃你家大米了，還是隨地吐痰了，你偷拍我，還罵我，然後賣我照片，你還獲得關注。你不如我。我不和罵我的人道歉，我道歉我家人才讓我跪搓衣板。」接著他強調，這件事不值得討論，但是既然占了公共資源，「我就多說一句，好好學習，好好生活，少玩手機，多出去走走」，要網友多多支持中國電影。

中國 電影 微博

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