楊冪走紅毯拒穿高跟鞋、不按規定走台階 挨批玩特權

楊冪就是穿著這身禮服，搭球鞋走時尚活動紅毯。（取材自微博）

中國 人氣女星楊冪 日前穿著一身藍色曳地禮服在時尚活動走紅毯，被眼尖網友發現，她不像其他女星穿著美美高跟鞋，而是搭了一雙球鞋，而且她沒有走活動方規定的台階，而是繞道走了一旁的員工通道，被質疑耍大牌、玩特權。

綜合媒體報導，楊冪當天的禮服綴滿星星月亮，襯托她整個人都閃閃發光，但是，裙底下的那雙白色運動鞋，還是被眼尖觀眾發現了，並登上了微博熱搜，掀起熱烈討論。

據悉，楊冪在私下表示，因那天非常冷，長裙配高跟鞋對行動有非常大的限制，所以她選擇穿運動鞋，既舒適又不會出現失誤。

對此，有網友認為，「女明星想穿什麼就穿什麼，想走哪條路就走哪條路」，沒有什麼好關注的；但也有不少網友評論，這種「女王行為」對其他按規定出席的女明星不公平，還稱「這是因為楊冪的咖位比較大」，所以可以大牌、玩特權。

當天，盛裝出席活動的大牌女星很多，例如Angelababy也是穿著十幾厘米高的鞋子，下台階時格外小心翼翼。

楊冪這次的「叛逆之舉」獲得了很多人的支持，稱讚她敢於做自己的舉動。去年12月在海南島國際電影 節上，她也在頒獎典禮上穿球鞋，惹來熱議，有網友甚至批她「想裝嫩也要看場合」。