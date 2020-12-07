我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

楊冪走紅毯拒穿高跟鞋、不按規定走台階 挨批玩特權

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪就是穿著這身禮服，搭球鞋走時尚活動紅毯。（取材自微博）
楊冪就是穿著這身禮服，搭球鞋走時尚活動紅毯。（取材自微博）

中國人氣女星楊冪日前穿著一身藍色曳地禮服在時尚活動走紅毯，被眼尖網友發現，她不像其他女星穿著美美高跟鞋，而是搭了一雙球鞋，而且她沒有走活動方規定的台階，而是繞道走了一旁的員工通道，被質疑耍大牌、玩特權。

綜合媒體報導，楊冪當天的禮服綴滿星星月亮，襯托她整個人都閃閃發光，但是，裙底下的那雙白色運動鞋，還是被眼尖觀眾發現了，並登上了微博熱搜，掀起熱烈討論。

據悉，楊冪在私下表示，因那天非常冷，長裙配高跟鞋對行動有非常大的限制，所以她選擇穿運動鞋，既舒適又不會出現失誤。

對此，有網友認為，「女明星想穿什麼就穿什麼，想走哪條路就走哪條路」，沒有什麼好關注的；但也有不少網友評論，這種「女王行為」對其他按規定出席的女明星不公平，還稱「這是因為楊冪的咖位比較大」，所以可以大牌、玩特權。

當天，盛裝出席活動的大牌女星很多，例如Angelababy也是穿著十幾厘米高的鞋子，下台階時格外小心翼翼。

楊冪這次的「叛逆之舉」獲得了很多人的支持，稱讚她敢於做自己的舉動。去年12月在海南島國際電影節上，她也在頒獎典禮上穿球鞋，惹來熱議，有網友甚至批她「想裝嫩也要看場合」。

楊冪 中國 電影

上一則

賈玲被P上劉德華電影海報 搞笑圓夢

延伸閱讀

關曉彤踩恨天高要人扶 網嘲：太搞笑

關曉彤踩恨天高要人扶 網嘲：太搞笑
魏大勛大突破染藍髮 網友揪原因：楊冪喜歡！

魏大勛大突破染藍髮 網友揪原因：楊冪喜歡！
楊冪罕見同框劉詩詩 網友吐槽：髮際線令人著急

楊冪罕見同框劉詩詩 網友吐槽：髮際線令人著急
整形？ 楊冪12年前嫩照 曝真實顏值

整形？ 楊冪12年前嫩照 曝真實顏值

熱門新聞

成龍(左)參加一場小型商演，惹來議論。（取材自微博）

成龍落魄？ 商演舞台寒酸 獻花竟直接從地上撿

2020-12-03 02:26
女星謝玲玲。（本報資料照片）

「婉君表妹」謝玲玲染新冠 遭爆「病情急轉嚴重」

2020-12-03 20:45
章子怡（右）和章澤天（中）「雙章」合影，章子怡氣場顏值慘輸。（取材自微博）

章子怡同框奶茶妹妹 網：顏值氣場輸慘

2020-12-02 02:30
文章可能因為之前的出軌風波，被列為「劣跡藝人」名單。（取材自豆瓣電影）

文章難甩劣跡藝人 央視大戲「裝台」戲分被刪光

2020-12-03 02:30
劉德華戴老花眼鏡的照片被瘋傳。（取材自微博）

不再凍齡？ 59歲劉德華赫見滄桑老態 網友心痛

2020-12-06 02:28
歐陽娜娜參加金雞獎典禮。擷自歐陽娜娜IG

歐陽娜娜長大了！開深V展露事業線 美哭網友

2020-11-30 16:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門