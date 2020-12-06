陳德容隔15年再扮古裝 仙氣驚呆于正、章子怡

睽違15年，陳德容再度扮古裝令人驚艷。（圖：經紀人陳雅容提供）

戲齡已有32年的瓊瑤劇首席玉女 明星陳德容，兩個月前到北京 進行新工作，浙江衛視日前正式公布她是第三季「我就是演員」真人秀名單，節目組曝光陳德容睽違15年的古裝扮相引來一陣驚艷。陳德容笑說，再扮古裝的感想就是「頭好重喔！因為真的太久沒梳古裝頭了。」

「我就是演員」，原節目名稱為「演員的誕生第二季」，是浙江衛視節目中心製播的演技競演類勵志節目，最新一季的名單中赫然見到久違的瓊瑤女星陳德容，她在第一集中就以古裝造型強勢現身，現場幕後人員及導師莫不各個驚豔。

陳德容說，15年前她演完「太祖秘史」後就不再接拍古裝戲，原因是古裝戲冬天拍夏天的戲，或是夏天拍冬天的戲，大熱天必須穿四、五層厚的冬衣，讓她吃不消，拍完「太祖秘史」後她毅然決然只接拍民初或是時裝戲，這一次收到節目組的邀約，她二話不說再度扮上古裝，強大的氣場讓現場工作人員莫不驚嘆，「真是太美了！」

第三季的「我就是演員」導師陣容除了章子怡還有古裝戲製作人于正，陳德容現場即興演出鄧超 曾演過的劇本「少年天子」，和張萌演出一段對手戲，精湛的演技與絕美造型讓導師于正忍不住自爆自己打小就是陳德容的粉絲，看遍她所有的戲和電影，一直想邀約她演出自己製作的古裝戲，11月他的新戲「尚食」就想找陳德容，但兩人因為檔期始終錯過，好多年前于正還親自赴橫店探班，這次擔任導師更指名希望陳德容能來參加。章子怡見到陳德容本尊也忍不住露出驚訝的表情，真人秀現場宛如粉絲見面會。

浙江衛視的監製亦忍不住對戲齡已有32年的陳德容說：「其實你已經是老師等級，當年的氣勢就是現在的頂流明星。」