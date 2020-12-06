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胡杏兒「演員2」奪年度最佳演員 老公催快回家

娛樂新聞組／綜合報導
「演員請就位」第二季收官，胡杏兒獲得年度最佳演員。（取材自微博）
「演員請就位」第二季收官，胡杏兒獲得年度最佳演員。（取材自微博）

「演員請就位」第二季日前收官，胡杏兒獲得年度最佳演員。胡杏兒的老公李乘德在微博發文，興奮表示「為老婆而驕傲」，還曬出與老婆視頻通話的截圖表示：「老婆贏了！老婆贏了！很開心！你去開開心心慶祝，然後快一點和弟弟回家見我們！」

新浪娛樂報導，李乘德隨後再發長文，他透露胡杏兒參賽承受了極大的壓力，但為了通過才華和能力贏得人們的真正尊重，她盡力一搏。最後，李乘德公開向太太表白，「我不記得我有多驕傲，我相信未來會有更多的機會贏得比賽，但現在讓我們好好享受一下這個賽果。」

另據電和影的微博報導，胡杏兒奪冠，陳凱歌也直接說道：「名至實歸！」

報導稱，對胡杏兒來說，有著20年的表演經歷，在TVB摸爬滾打，成了一位實力派戲骨。如今參加「演員請就位」想要去突破自我，證明自己，她也的確做到了。

一個個劇目，一個個角色人物，胡杏兒從來沒有令人失望，不同類型，不同風格，胡杏兒一直在嘗試，一直在突破。在終極盛典「寶貝兒」中又一次突破自我，飾演一位喪子求子的女性，劇目中她用沉穩的演技，用眼神，用動作征服了觀眾，雖然沒有拿到加權票數，但是卻收穫了現場觀眾的249票，高居榜首，憑實力奪冠。

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