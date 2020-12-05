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「筷子兄弟」分道揚鑣？工作室已註銷 2人身價天差地別

娛樂新聞組／綜合報導
肖央(左)和王太利組成的「筷子兄弟」傳出要分道揚鑣。（取材自微博）
肖央(左)和王太利組成的「筷子兄弟」傳出要分道揚鑣。（取材自微博）

近日，有網友發現，由團體「筷子兄弟」肖央和王太利創立的「上海筷子兄弟文化創意工作室」已經註銷了，一時間兩人分道揚鑣的消息傳遍網路。

1905電影網報導，肖央、王太利於2007年組成「筷子兄弟」，在2010年憑藉「老男孩」走紅，推出歌曲「小蘋果」經改編後還登上春晚舞台，引發強烈反響。在早年的專訪中，王太利曾看著肖央說：「我們要合作到80歲。」不過近年，兩人已經很少合體。

另據網易娛樂報導，曾一起打拚的好兄弟，目前的身價和地位已經今時不同往日。

肖央如今名下公司數家，目前身家起碼已經超過了5000萬人民幣（約766萬美元）。

近幾年，肖央一直活躍在大熒幕上，算是導、演俱佳的演員，前幾日還憑藉電影「誤殺」提名了金雞獎影帝。王太利則逐漸淡出舞台，有消息稱他正在計畫培養女兒王婉辰闖蕩演藝圈

不過，筷子兄弟官方微博4日發文回應工作室註銷一事，表示：「聽說我又火了？打歌的時候能有這勁頭就好了~大寶、小帥，你倆有啥看法？@肖央@王太利。」這個回應似乎間接的否認了解散的傳聞，但是很多網友仍覺得工作室註銷是解散的前兆，「筷子兄弟」這個組合早已名存實亡了。

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