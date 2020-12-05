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鄭爽「翡翠戀人」塵封4年 傳2021年終於能播了！

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽（左）和李鐘碩主演的「翡翠戀人」終於傳出有望解禁。（取材自微博）
鄭爽（左）和李鐘碩主演的「翡翠戀人」終於傳出有望解禁。（取材自微博）

鄭爽和李鐘碩2016年合作偶像劇「翡翠戀人」，當時讓不少劇迷感到驚喜，不過同年戲劇殺青後，剛好遇到中國「限韓令」至今仍未播出，讓粉絲等得心累。不過近日有消息傳出，「翡翠戀人」有望定檔2021年播出，振奮人心。

香港01報導，2016年李鐘碩作為南韓的韓流流量男主之一，搭檔接連產出「微微一笑很傾城」、「夏至未至」等作品的小花鄭爽，讓「翡翠戀人」話題十足，每每有消息都占據熱搜；甚至鄭爽的短髮造型公開後，還被大讚更具靈氣。

然而，自「翡翠戀人」殺青以來，中國推出「限韓令」，而這部劇作剛好又是和南韓團隊共同製作，令這部劇難以開播，一直被擱置。近期鄭爽更轉型成「綜藝咖」，鮮少推出電視劇新作，所以粉絲更加期待這部劇能早日播出。

據報導，近日「翡翠戀人」的總製片人張聞君發文，直言「漫長的時日，2021年，能有好結果。」並且還標註了鄭爽、李鐘碩、宋妍霏等一眾主演的微博。製片人的這番動作也是引發不少猜疑，似乎暗示「翡翠戀人」有望定檔於2021年播出。導演還說，該劇由「翡翠戀人」等到變「翡翠奶奶」，看來他本人對這部新劇也是等待已久，心裡十分激動。

中國 南韓 導演

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