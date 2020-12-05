劉德華降臨直播 50萬張電影票秒賣完！

劉德華（右）跟風直播，為自己的電影「拆彈專家2」賣票。（取材自微博）

港星劉德華日前降臨「帶貨一姐」薇婭直播間，為主演電影 「拆彈專家2」宣傳兼賣票，四輪共賣掉50萬張，最快一輪只用了3秒，讓劉德華難以置信地脫口而出：「好假啊！」

周到上海報導，這是劉德華首次以直播的方式為電影宣傳，他在薇婭直播間裡又是玩猜謎遊戲、又是表演「六親不認的步伐」，相當配合。不過，透過直播可以看到，即使大牌如劉德華，在直播間裡也是稍顯緊張，小動作非常多。

在遊戲環節之後，薇婭趁熱打鐵拿出10萬張電影票，倒數5秒，旋即宣布「全部售罄」。一旁的劉德華露出難以置信的表情：「就剛才5、4、3……一下子就賣光了？好假啊，哈哈，是真的嗎？那我們不要聊天了，直接賣電影票吧。」

因為劉德華光臨，薇婭的直播間一度因為在線人數過多而崩潰。最終，劉德華在薇婭直播間出售了50萬張電影票。在劉德華離開前，直播間更成為追星現場。劉德華與工作人員一一握手，大家興奮之情溢於言表，紛紛表示：「不洗手了！」、「好捨不得啊！」

劉德華主演的「拆彈專家2」近日上映。（取材自微博）

此外，有網友提到近日劉德華8歲的獨生女兒劉向蕙進醫院檢查，但劉德華依然打起精神工作，可見敬業精神。劉向蕙近日被報導由媽媽、爺爺陪著進了心臟科，不過，具體生的是什麼病，結果還沒有出來，檢查的時候劉德華忙於拍戲，沒有現身。