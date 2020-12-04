奚夢瑤談豪門婚姻 自曝有產後抑鬱 何猷君愛撒嬌安她心

奚夢瑤坦言，生完孩子後，有點產後抑鬱。(取材自微博)

大陸超模奚夢瑤下嫁澳門 賭王四房兒子何猷君後，生下兒子何廣燊（Ronaldo），一家人幸福滿瀉。最近兩人參加大陸真人秀節目「幸福三重奏」。在最新一集中，何猷君提到，他曾經懷疑奚夢瑤生完小孩有產後抑鬱。

香港 01報導，何猷君透露，生完小孩後的奚夢瑤有一段時間經常胡思亂想，覺得孩子黏保母不黏媽媽，「當時她就覺得，現在小孩會不會覺得保母是她媽呀、我是不是要跟保母去鬥呀、去競爭呀......想太多了當時。」一度令何猷君以為她有產後抑鬱。奚夢瑤也同意：「我非常都迷茫，在家裡哭，『怎麼辦？他不喜歡我，他看不見我，他都不記得我了。』」

節目播出後，貓眼娛樂報導，奚夢瑤在社交平台發布長文談與何猷君的豪門婚姻，並首次回應在「幸福三重奏」中老公的「小奶狗」人設，引起網友熱議。

據報導，奚夢瑤先表示，在節目中兩人的相處模樣都是「最真實的我們」。談到自己的婚後生活，奚夢瑤坦言，生完孩子後的她的確可能有點產後抑鬱，「特別開心能在節目裡和『網友』包包（包文婧）見面，也非常感謝她的幫助，讓孕後陷入負面情緒『沼澤』中無法自拔的我，找到了宣洩出口。後來才意識到，當時的我可能有點產後抑鬱。有很多網友說Mario（何猷君）愛撒嬌，其實也是在後期養成的。每當我情緒不好時，他這樣做會讓我感覺到『被需要』。」

最後，奚夢瑤還呼籲新手爸爸們多關心愛人「產後抑鬱」的問題。

網友看到奚夢瑤所發的文章後，紛紛感嘆「女人太偉大」，而她坦然回應老公的「小奶狗」人設也讓網友直呼真實，有網友祝福奚夢瑤：「一定要幸福」，也有網友希望奚夢瑤夫妻倆能「一直甜蜜下去」。

另外，奚夢瑤在節目提及，何猷君媽媽、四太梁安琪五個孩子都是剖腹產，也不做月子，身體特別強壯。她又抱怨，自己生完小孩「人整個都變厚了」，不復以往的24寸纖腰。