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天王劉德華將做客薇婭直播間？ 網友：賈玲快來追星

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華被爆有望現身直播間，網友紛紛呼喊賈玲快來。(取材自微博)
劉德華被爆有望現身直播間，網友紛紛呼喊賈玲快來。(取材自微博)

「帶貨一姐」薇婭發布微博文章，配圖為劉德華(華仔)的照片，網友紛紛猜測，大概是劉德華要做客薇婭的直播間了。值得注意的是，薇婭評論區的大部分評論都是網友在喊話賈玲，讓賈玲快來。賈玲喜歡劉德華已經成了人盡皆知的事情，不只網友知道，娛樂圈的好多明星甚至都在幫賈玲追星。

網易娛樂報導，在日前金雞獎頒獎典禮上，劉德華和賈玲都出席了盛典，網友都在期待賈玲可以「支棱起來」，成功追到自己的偶像，然而在頒獎典禮結束後，賈玲卻發布微博稱：「自行車沒坐上，華仔也沒見成，如果能重來。」

而當天晚上，雖然賈玲沒有追星成功，但是她的圈內好友都在幫她追星。佟麗婭和郎朗都在評論中曬出了與劉德華的合照，郎朗還寫道：「玲姐，我替你握了一下手。」

面對賈玲追星劉德華失敗的遺憾，「好大歌」沈騰主動「站」了出來幫助賈玲。

當沈騰路過劉德華的休息室時，折返回去把門上貼的「劉德華」名牌小心翼翼的撕了下來，疊好後打算送給賈玲，用這種方式來幫助賈玲彌補遺憾，兄妹之間的感情可以說是很真實了。

網友紛紛表示：「原來全天下的追星女孩都一樣啊，這一刻我和賈玲共情了」、「玲姐，你雖然沒有見到偶像，但是你去網上搜搜，肯定有你和華仔的cp視頻。」

早在其他綜藝裡，賈玲就曾以導演請來劉德華與自己同台為賭注，和導演打賭完成任務。

沒想到賈玲成功後，導演吳彤更是曬出手寫邀請書希望可以請到偶像。但很遺憾，吳彤特地發布視頻因沒有請到劉德華向賈玲道歉，他透露自己聯繫過劉德華先生、他的團隊、他的片方，很認真地做過努力，但因為疫情最後沒能成功。

據悉，賈玲曾多次表示自己的偶像是劉德華，更在綜藝節目中強烈要求導演替自己請來偶像相見。

劉德華被爆有望現身直播間，網友紛紛呼喊賈玲快來。(取材自微博)
劉德華被爆有望現身直播間，網友紛紛呼喊賈玲快來。(取材自微博)

導演 微博 疫情

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