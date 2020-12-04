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高曉松暴瘦13公斤顏值大增 被調侃撞臉吳亦凡

娛樂新聞組／綜合報導
高曉松自曝在26天內減重了13公斤。(取材自微博)
高曉松自曝在26天內減重了13公斤。(取材自微博)

近日有網友在社交平台上曬出偶遇高曉松和鄭鈞的視頻。作為在1990年代紅遍大江南北的音樂人，兩人曾經合作過「一剎那」等歌曲，私下也是很好的朋友，此次一同現身西安街頭熱聊，引起眾人的一波回憶。

貓眼娛樂報導，兩位年過50的音樂人看起來都很年輕。51歲的高曉松穿著夾克外套搭配黑靴，笑起來露出一口大白牙，53歲的鄭鈞則是穿著大棉襖包得嚴嚴實實，雖然太陽不大卻依舊戴著墨鏡耍帥，仍是當年那個搖滾浪子。

網友們紛紛在評論區裡留言表示高曉松瘦了好多，減肥13公斤後的體型和鄭鈞差不多了，還變帥了，甚至有粉絲調侃，說他像發福時的吳亦凡。

據悉，高曉松此次現身西安是去為自己的曉書館站台，這是他在杭州、南京後開的第三家公益圖書館，讀者可以免費借閱各種古籍。

許多網友都被高曉松瘦下來的顏值驚艷到了，之前他發福喜感的圓滾滾形象深入人心，但瘦下來之後文青氣質更加明顯。

高曉松日前在網上分享了自己的減肥進程，自曝在26天內減重了13公斤，一天0.5公斤的速度著實驚人，但這只是第一階段的小目標，高曉松坦言是「卸下油膩的外殼」。

高曉松自曝在26天內減重了13公斤，和發福時的吳亦凡(圖)意外撞臉。(取材自微博...
高曉松自曝在26天內減重了13公斤，和發福時的吳亦凡(圖)意外撞臉。(取材自微博)

減重 圖書館

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