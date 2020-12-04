54歲劉嘉玲新劇綁雙馬尾扮學生妹 慘被嫌年紀大

劉嘉玲綁雙馬尾，遭吐槽54歲還裝嫩。(取材自微博)

改編自張愛玲的經典小說「半生緣」、由劉嘉玲、蔣欣、鄭元暢、郭曉東主演的「情深緣起」近日開播，但負評如潮，最多人討論的就是劉嘉玲綁雙馬尾被嘲扮嫩，年齡過大和角色不符；蔣欣也被吐槽身材雄壯，並勸其減肥。對此，劉嘉玲不以為然，還說「我老是覺得顧曼璐就是我來演的。」

香港 01報導，眾所周知，在「半生緣」中顧曼璐和顧曼楨是兩姐妹，都是20歲左右，而劉嘉玲本人已經54歲，比蔣欣大17年，這個年齡的差距，實在不符合原著。

不少網友在看完第一集後都紛紛表示，劉嘉玲和蔣欣看起來根本不像是姐妹，反而更像是母女，更指二人同場時，年齡差距特別明顯。網友更指劉嘉玲的氣場實在是太強了，看上去不單只不像舞女，倒像是想稱霸上海灘的大姐大。

而首集更講到劉嘉玲為贏得花魁情急之下換上了妹妹的學生裝，梳雙馬尾扮學生妹，以清新淡雅的一首茉莉花贏得全場喝采。對於劉嘉玲扮學生妹，網友紛紛留言稱畫面實在有點讓人難以接受，違和感太重了和像老年版「半生緣」等等。

網易娛樂報導，劉嘉玲坦言，自己也知道觀眾吐槽她的年紀是否適合演顧曼璐這個問題。對此，她回應「但是很抱歉我真的沒有一點糾結過我的年齡的問題，我適不適合演這個角色，我老是覺得顧曼璐就是我來演的」。此外，劉嘉玲還稱只看過電影 版本，未比較蔣勤勤、林心如 版本，所以對這個角色她是有自己的解讀的。