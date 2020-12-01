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網轟「戀愛後沒事業心」 關曉彤嘆：我不夠好

娛樂新聞組／綜合報導
關曉彤被粉絲指談戀愛以後就沒有事業心了。（取材自微博）
關曉彤被粉絲指談戀愛以後就沒有事業心了。（取材自微博）

中國女星關曉彤和男偶像鹿晗認愛三年來，戀情不斷被看衰，關曉彤日前在個人社交平台曬出健身照，並發文稱：「都特別好，只有我不夠好。」疑似是回應先前網友批評她「戀愛後就沒有事業心」，貼文一出立刻引發關注並登上熱搜。

網易娛樂報導，關曉彤先前在金雞獎的活動上談自己在綜藝節目的一些心得，但不少粉絲在工作室官方微博下留言表達不滿，直言她談戀愛以後就沒有事業心了，「你還知道自己是演員嗎？」

關曉彤事後在Instagram上傳一張黑白照，只見她在低頭坐在健身房內，發文寫道「都特別好，只有我不夠好。」

關曉彤近日頻頻參加綜藝節目，鮮少有影劇作品。22歲的她是滿族人瓜爾佳氏後代，先前她在採訪中打趣說自己的身分是「在逃格格」，並做了一個古代格格請安的動作，卻讓網友大酸她十分做作。

關曉彤在節目中說道自己是瓜爾佳氏後代，隨後，節目中的其他嘉賓一直稱她為小公主。這一片段一經播出便引起了爭議，很多網友表示：「大清已經亡了，人人平等，哪有什麼公主貴族」。

此外，由關曉彤和黃景瑜主演的「月半愛麗絲」11月上映，雖然影片上映前備受網友期待，但票房表現卻很差。甚至有知名電影博主在看完這部片子後發表評論，勸告大家不要踩雷，直言「熱搜裡都是假的，爛片，別看，千萬別看。

對此，關曉彤粉絲不滿，紛紛攻擊該博主，在該博主文章下面進行辱罵，並稱該博主故意引導惡評為自己賺取流量。

健身 鹿晗 中國

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