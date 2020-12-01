我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1354萬 佛州逼近百萬

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

8歲甜馨登台秀琴藝 側臉複製李小璐

娛樂新聞組／綜合報導
甜馨上台演奏鋼琴，台風穩健。（取材自微博）
甜馨上台演奏鋼琴，台風穩健。（取材自微博）

中國女星李小璐一年前與男星賈乃亮離婚後，女兒甜馨歸李小璐獨自扶養，母女倆經常曬動態。日前，李小璐再度分享愛女音樂會上鋼琴獨奏的表演影片，長大後的甜馨完美遺傳李小璐的瓜子臉，自信沉穩演奏「冰雪奇緣」。

蓋飯娛樂報導，甜馨年僅一歲半時就參加親子綜藝「爸爸回來了」，如今已8歲的甜馨在音樂會上展現琴藝，影片可見甜馨被喊到名字請上台後靦腆微笑著，兩手緊緊抓住裙襬，緩緩走向鋼琴，她頭上戴著白絨絨的頭花，身上是淺藍色仙女系紗裙，與冰雪主題十分貼合，彷彿真的化身公主。

甜馨坐在鋼琴前沉穩演奏「冰雪奇緣」，配合後面的交響樂團，表演毫不怯場，台下觀眾全都熱情地高舉手機拍攝甜馨，表演中途還有個小朋友站起來拍，看來大家都很喜歡這場演出。

特寫照中還能發現，甜馨為了登台化了舞台妝，藍粉色的眼影十分特別，側臉與李小璐簡直一模一樣，網友都誇甜馨表現落落大方。

據報導，兩年都有陪伴甜馨去表演的李小璐，她的心態也有很大變化，2019年還聲稱錄視頻的手都是抖的，2020年只告訴大家曲目名字，手不抖了。

不過可惜的是，甜馨連續兩年在音樂廳表演鋼琴，都不見賈乃亮的身影，只有李小璐貼身陪護錄製視頻。有網友感慨，「李小璐將甜馨培養成了一個優秀的孩子，李小璐一定付出了很多，真不容易。」

離婚後的李小璐(右)經常曬母女倆的動態。（取材自微博）
離婚後的李小璐(右)經常曬母女倆的動態。（取材自微博）

李小璐 中國 手機

上一則

唐嫣「燕雲台」生6娃 戲外是新手媽…

下一則

原本抗拒生小孩 黃子佼因這個原因改變心意…

延伸閱讀

為慈善音樂會暖身！「郎朗第一首歌」邀你來挑戰

為慈善音樂會暖身！「郎朗第一首歌」邀你來挑戰
李小璐離婚後首受訪：感情寄託女兒

李小璐離婚後首受訪：感情寄託女兒
范冰冰復出又被堵！中廣電總局下令劣跡藝人不可玩直播

范冰冰復出又被堵！中廣電總局下令劣跡藝人不可玩直播

李小璐強勢歸來 受聘形象大使

李小璐強勢歸來 受聘形象大使

熱門新聞

珍妮佛洛佩茲在IG秀出全裸性感美照。摘自IG

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

2020-11-26 14:50
成毅。（取材自微博）

2020新生代最佳演員 成毅、李現、肖戰居前三名

2020-11-27 02:24
資深音樂製作人呂曉棟26日早猝逝。（取材自臉書）

高以翔逝世周年前一天 資深製作人祭拜完猝逝墓前

2020-11-26 03:45
李健(中)率兩個學生上台演唱，左為年度總冠軍單依純。（取材自微博）

李健再登「好聲音」冠軍導師 謝霆鋒落敗…拱請客

2020-11-21 02:10
黃曉明、周冬雨分獲第33屆中國電影金雞獎最佳男、女主角獎。（ 中新社）

金雞獎／黃曉明稱帝 周冬雨成最年輕「三金影后」

2020-11-28 19:01
珍妮佛洛佩茲素顏向歌迷致意。圖／摘自Instagram

珍妮佛洛佩茲表演抄襲碧昂絲？她甩流言素顏見網友

2020-11-24 09:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌
趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉