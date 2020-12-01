8歲甜馨登台秀琴藝 側臉複製李小璐

甜馨上台演奏鋼琴，台風穩健。（取材自微博）

中國 女星李小璐 一年前與男星賈乃亮離婚後，女兒甜馨歸李小璐獨自扶養，母女倆經常曬動態。日前，李小璐再度分享愛女音樂會上鋼琴獨奏的表演影片，長大後的甜馨完美遺傳李小璐的瓜子臉，自信沉穩演奏「冰雪奇緣」。

蓋飯娛樂報導，甜馨年僅一歲半時就參加親子綜藝「爸爸回來了」，如今已8歲的甜馨在音樂會上展現琴藝，影片可見甜馨被喊到名字請上台後靦腆微笑著，兩手緊緊抓住裙襬，緩緩走向鋼琴，她頭上戴著白絨絨的頭花，身上是淺藍色仙女系紗裙，與冰雪主題十分貼合，彷彿真的化身公主。

甜馨坐在鋼琴前沉穩演奏「冰雪奇緣」，配合後面的交響樂團，表演毫不怯場，台下觀眾全都熱情地高舉手機 拍攝甜馨，表演中途還有個小朋友站起來拍，看來大家都很喜歡這場演出。

特寫照中還能發現，甜馨為了登台化了舞台妝，藍粉色的眼影十分特別，側臉與李小璐簡直一模一樣，網友都誇甜馨表現落落大方。

據報導，兩年都有陪伴甜馨去表演的李小璐，她的心態也有很大變化，2019年還聲稱錄視頻的手都是抖的，2020年只告訴大家曲目名字，手不抖了。

不過可惜的是，甜馨連續兩年在音樂廳表演鋼琴，都不見賈乃亮的身影，只有李小璐貼身陪護錄製視頻。有網友感慨，「李小璐將甜馨培養成了一個優秀的孩子，李小璐一定付出了很多，真不容易。」