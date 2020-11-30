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劉德華「不老菜單」？網友瘋傳：我也可以不長肉…

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華已經59歲了，依舊保養得宜。（取材自微博）
劉德華已經59歲了，依舊保養得宜。（取材自微博）

59歲的劉德華絲毫不顯老態，靠的是什麼？日前網上流據說是劉德華親點菜色的「天王餐單」，網友不禁感嘆：「如果我吃得起，我也可以不老不長肉」。

香港01報導，劉德華日前為金雞獎的創投大會擔任評審，大會為他準備的膳食意外成為焦點。據報導，華仔的點的膳食全是素菜，但菜色相當講究，五道菜分別為「羊肚菌竹笙湯」、「香撈台灣麵線」、「淮山炒木耳」、「板栗蒸南瓜」及「濃湯玉蘭片」。有網友表示要好好收藏這份「天王餐單」，「照著吃，搞不好我也可以華仔一樣帥」，但也有網友吐槽，稱這些雖然是素菜，但一看菜色就知道不是一般人吃得起的，還有人哀怨的說：「要是我能吃這麼好的素，我也能忍住不吃肉」。

另據鏡週刊報導，劉德華曾在節目「魯豫有約」透露，因為太太朱麗倩的關係，自己已吃素6年了，還說因為女兒跟著媽媽一起吃素，自己「一個人吃肉很奇怪啊」。就連當年女兒的滿月禮，也捨棄了傳統「豬腳薑」，也是以麵筋、番薯、甜醋和薑等食材製成的「齋薑醋」代替。

香港01報導，劉德華還被網友拍到戴老花眼鏡的片，照片迅速在微博上瘋傳，不過華仔並未因此而顯老，反之當日皮褸配牛仔褲，加上All-back髮型，令他看起來更年輕更有型。

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