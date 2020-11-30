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撞臉丁真？黃子韜被譏蹭熱度

娛樂新聞組／綜合報導
被譏蹭熱度，黃子韜怒懟網友。（取材自微博）
被譏蹭熱度，黃子韜怒懟網友。（取材自微博）

藏族小哥丁真為家鄉四川甘孜拍攝的宣傳片曝光後，讓他意外暴紅，紅到連藝人都要蹭他的熱度？近日，有網友說丁真和黃子韜長得很像，黃子韜本尊竟然回應「要去四川看丁真」，此話惹來網友質疑黃子韜蹭熱度，他氣到發文怒懟「一群啥也不是的人」。

藏族小哥丁真意外暴紅。（取材自微博）
藏族小哥丁真意外暴紅。（取材自微博）

網易娛樂報導，丁真走紅後，有網友說丁真長得像黃子韜，隨後，黃子韜在微博上發布了一張丁真的照片，並寫道：「兄弟，等我拍完戲忙完了我去四川看你！給我留個聯繫方式，我們私聊，我都知道了。 」

黃子韜要去四川找丁真的發文瞬間引發熱議，很多網友質疑黃子韜是在蹭丁真熱度，稱「真愛蹭熱度，素人的熱度你也想蹭，放過他吧。」

對此，黃子韜怒懟網友「一群啥也不是的人，天天逼逼賴賴的說這個那個的，我真喜歡的人、真想見的人，你覺得我成功的的機率大？還是你的機率大？」

黃子韜稱自己會帶著自己的節目去做環保，還稱某些網友「自己給自己臉上貼金」，還稱，「熱度、流量、錢、名、利我缺哪一個？」最後更是喊話，「不喜歡的別關注我，別看我的動態，但是不想看也看的到，那不好意思，憋著。」

但是，網友對他的言論並不買帳，紛紛痛批，「有病吧？」、「也不紅，倒是愛蹭。」還有網友表示，作為公眾人物可不可以注意一下自己的言行，有些言語未免太粗俗了點。

據悉，網紅藏族小哥丁真先前為家鄉四川甘孜拍攝的宣傳片，視頻中丁真以自述的形式介紹了自己的家鄉，向觀眾展示了最原始最淳樸的藏族生活，美景配上帥哥，受到網友追捧。丁真清澈的眼神和純真的笑容，也瞬間暴紅。

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