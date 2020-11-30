爾冬陞暴怒回嗆 郭敬明淚灑現場

郭敬明一度灑淚。（取材自微博）

「演員請就位」節目日前爆出意外火花，讓爾冬陞憤怒離席、郭敬明當場落淚，連評委趙薇想打圓場也沒使上力。

蓋飯娛樂報導，事件的導火線是爾冬陞導演 的作品「女人+」，參演的四位演員分別是馬蘇、倪虹潔、黃奕和張月，演出的是一個女性題材的故事。

演員現場表演結束之後，爾冬陞看來心情不錯，似乎對自己的作品頗為滿意。爾冬陞表示，排練時間比較緊張，直言「能夠完成已經是很厲害了」，暗示現場評委口下留情，不要以滿分標準來看待這個作品。

郭敬明和爾冬升再次因為意見不和開撕。（取材自微博）

評委們也都挺「合作」，發言主要以誇為主，不料輪到郭敬明發言時，他卻直言「不喜歡這個作品」，隨後並補刀表示，這和演員沒有太多的關係，如果用三個詞表達自己的感受，那就是「遺憾、困惑和不滿」。

郭敬明的發言，讓原本融洽的氣氛，一下子變得火藥味十足。郭敬明接著說，自己不舒服的原因，是因為所有演員都在密集地講台詞，作品留給演員的空間太小了，言下之意是將矛頭指嚮導演和編劇。

原本臉色已經有些不好看的爾冬陞，這時忍不住回擊了，直接回嗆郭敬明「意思無非就是導演和編劇不好」。爾冬陞不滿地指出，節目開錄之前，郭敬明還懇求大家對自己的作品手下留情，所以他自己並沒有對郭敬明的作品發表太多看法，但沒想到，郭敬明對於自己的作品卻指手畫腳，這讓他感到非常不舒服，最後更怒言他的作品「不需要郭敬明評論」，說完就憤而離席，留下一臉錯愕的評委和演員。