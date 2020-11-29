我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝家華終身未婚住拖車 好友伊凡卡、貝佐斯哀悼

1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

周冬雨摘金雞影后 集滿三金大滿貫

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明獲得第33屆中國電影金雞獎最佳男主角獎。（新華社）
黃曉明獲得第33屆中國電影金雞獎最佳男主角獎。（新華社）

第33屆中國電影金雞獎28日晚在福建廈門揭曉。陳可辛執導的「奪冠」斬獲最佳故事片獎、最佳編劇獎、最佳攝影獎三個獎項，成為當晚最大贏家。而28歲的女星周冬雨憑電影「少年的你」獲金雞獎最佳女主角，成為繼周迅、章子怡後第三位三金（金馬、金雞、金像）大滿貫得主。

周冬雨發表獲獎感言稱：「昨天表彰大會我已經非常開心了，為了多開心一會兒，我說要和提名證書和獎盃一起睡，現在它們還在床上躺著呢，它們一定不敢相信還有這兩位大哥等著呢。都說醜小鴨變白天鵝，我這隻小黃鴨也能變成金雞。」

被問到成為90後第一個三金影后大滿貫的心情，周冬雨笑稱「現在已經有四個兄弟(獎盃、表彰證書等)陪我睡了」。

黃曉明今年得了百花影帝，又獲金雞影帝，還成為第一個二封金雞影帝的人，他表示非常感恩，也特別謝謝當年的班主任崔新琴老師，「雖然她覺得我是塊木頭，還是把我招進了電影學院。」

黃曉明更說，「感謝曾經懦弱的我，害怕過的我，不自信的我，幼稚的我，糾結的我，不聰明的我，但是現在我學會享受這一切了。導演們，請用我吧，做演員這個職業，我希望我做的是一個百年老店。」

袁泉和印小天則分別憑著「中國機長」及「烈火英雄」拿到最佳男女配角。

周冬雨獲得第33屆中國電影金雞獎最佳女主角獎。（新華社）
周冬雨獲得第33屆中國電影金雞獎最佳女主角獎。（新華社）
黃曉明、周冬雨分獲第33屆中國電影金雞獎最佳男、女主角獎。（ 中新社）
黃曉明、周冬雨分獲第33屆中國電影金雞獎最佳男、女主角獎。（ 中新社）

電影 中國 導演

上一則

「艾蜜莉」亞裔閨密是她！艾希莉朴好歌喉藏不住

下一則

超尷尬…金雞獎最佳音樂「空缺」 主持人竟喊「恭喜」

延伸閱讀

金雞獎／黃曉明稱帝 周冬雨成最年輕「三金影后」

金雞獎／黃曉明稱帝 周冬雨成最年輕「三金影后」

劉浩存最受寵「謀女郎」？ 張藝謀誇：周冬雨接班人

劉浩存最受寵「謀女郎」？ 張藝謀誇：周冬雨接班人
3度叩關…周冬雨力拚最年輕「三金」影后

3度叩關…周冬雨力拚最年輕「三金」影后
UGG透明果凍靴防水又可愛 找來新代言人周冬雨示範

UGG透明果凍靴防水又可愛 找來新代言人周冬雨示範

熱門新聞

網友曬出楊冪（中）、劉詩詩（左）和陳偉霆（右）同框熱聊的照片。（取材自微博）

楊冪罕見同框劉詩詩 網友吐槽：髮際線令人著急

2020-11-20 02:22
唐嫣被質疑拖了「燕雲台」後腿。（取材自微博）

只會演少女？唐嫣挨批拖累「燕雲台」口碑

2020-11-21 02:26
珍妮佛洛佩茲在IG秀出全裸性感美照。摘自IG

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

2020-11-26 14:50
辜莞允婚禮穿搭超性感。擷自辜莞允IG

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

2020-11-22 11:21
哈利王子被傳準備要與妻子的前夫正面對決。圖／路透資料照片

戰火即將點燃？哈利王子準備好和梅根前夫面對面

2020-11-22 17:32
李健(中)率兩個學生上台演唱，左為年度總冠軍單依純。（取材自微博）

李健再登「好聲音」冠軍導師 謝霆鋒落敗…拱請客

2020-11-21 02:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲
賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天
洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？