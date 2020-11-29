周冬雨摘金雞影后 集滿三金大滿貫

黃曉明獲得第33屆中國電影金雞獎最佳男主角獎。（新華社）

第33屆中國電影 金雞獎28日晚在福建廈門揭曉。陳可辛執導的「奪冠」斬獲最佳故事片獎、最佳編劇獎、最佳攝影獎三個獎項，成為當晚最大贏家。而28歲的女星周冬雨憑電影「少年的你」獲金雞獎最佳女主角，成為繼周迅、章子怡後第三位三金（金馬、金雞、金像）大滿貫得主。

周冬雨發表獲獎感言稱：「昨天表彰大會我已經非常開心了，為了多開心一會兒，我說要和提名證書和獎盃一起睡，現在它們還在床上躺著呢，它們一定不敢相信還有這兩位大哥等著呢。都說醜小鴨變白天鵝，我這隻小黃鴨也能變成金雞。」

被問到成為90後第一個三金影后大滿貫的心情，周冬雨笑稱「現在已經有四個兄弟(獎盃、表彰證書等)陪我睡了」。

黃曉明今年得了百花影帝，又獲金雞影帝，還成為第一個二封金雞影帝的人，他表示非常感恩，也特別謝謝當年的班主任崔新琴老師，「雖然她覺得我是塊木頭，還是把我招進了電影學院。」

黃曉明更說，「感謝曾經懦弱的我，害怕過的我，不自信的我，幼稚的我，糾結的我，不聰明的我，但是現在我學會享受這一切了。導演 們，請用我吧，做演員這個職業，我希望我做的是一個百年老店。」

袁泉和印小天則分別憑著「中國機長」及「烈火英雄」拿到最佳男女配角。