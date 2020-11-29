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再扮拆彈專家 劉德華戴義肢亮相新片發布會

記者陳建嘉／綜合報導
劉德華(右)在「拆彈專家2」再度穿上假義肢，左為導演邱禮濤。（圖：華映提供）
劉德華(右)在「拆彈專家2」再度穿上假義肢，左為導演邱禮濤。（圖：華映提供）

港星劉德華、劉青雲主演新片「拆彈專家2」，日前在廈門舉辦發布會，由於劉德華在片中飾演一名身障拆彈專家，大部分的拍攝期間都要戴著假義肢上工，現場他也重現穿假義肢的經典橋段，另外，由於上一集曾大手筆製作炸掉紅磡隧道的大場面，導演邱禮濤強調，這次特效與爆炸場面會更震撼。

被邱禮濤從「掃毒2」虐到「拆彈專家2」，劉德華這一次演殘障拆彈專家，2017年上映的「拆彈專家」不僅斬獲當年五一檔票房冠軍，也讓劉德華飾演的章在山成為影迷心中的經典角色，最後的犧牲畫面也給觀眾留下難忘的感動，以至於「拆彈專家2」每次曝光海報預告，都會有影迷好奇「第一部劉德華的角色不是犧牲了嗎？」日前導演也在現場回覆影迷，這一部講述了全新的故事，劉德華飾演的是新的拆彈專家潘乘風。

此前，兩人合作的「拆彈專家」、「掃毒2」，劉德華的角色都有夠「慘」，不是犧牲就是兄弟反目。「拆彈專家2」雖未上映，但已有不少觀眾開始「心疼」劉德華。這次飾演殘障拆彈專家潘乘風的劉德華，拍攝時幾乎一半時間要戴義肢拍攝，從心理到身體模擬殘障人士。

攝氏40度高溫，30多公斤拆彈服，劉德華與劉青雲18年再合作「拚了」，劇情裡拆彈專家面臨重重難關，拍攝時劉德華和劉青雲兩位「拆彈專家」也實在不容易。為力求真實效果，電影中的拆彈服，是道具組根據真實拆彈專家的服裝打造的。「拆彈專家2」的拆彈服，更因為現實中服裝的變化而隨之變化，但不變的是，依然重達30多公斤，光穿脱就要花費一個小時。拍攝時正值夏天，高溫下的拍攝，拆彈服穿出桑拿房的感覺。

劉德華與劉青雲上次合作，已經是18年前的「嚦咕嚦咕新年財」，提到劉青雲，劉德華誇讚對方依舊拚命，「有種大家都是新人時的拚勁」，兩人在片中談到有一場高空吊車戲，在敞開車門的車裡，被吊到十幾層樓高的位置，「想到就害怕。」

女主角倪妮在片中一改美豔扮相，積極練槍健身變黑，更為了貼近警察風吹日曬幹練的形象，拍攝前倪妮就開始進行健身，並與化妝師溝通，希望能把自己的膚色化深一些。因為多次的舉槍開槍練習，讓她在最後正式上工時，單手就能扛起8斤重的槍，她也在發布會上笑說：「拍攝結束後，發現自己兩個胳膊都不一樣粗了。」

「拆彈專家2」發布會擅長舉辦記者會，並宣布該片將有IMAX規模上映。（圖：華映提...
「拆彈專家2」發布會擅長舉辦記者會，並宣布該片將有IMAX規模上映。（圖：華映提供）
劉德華(右)、倪妮(左)出席「拆彈專家2」發佈會。（圖：華映提供）
劉德華(右)、倪妮(左)出席「拆彈專家2」發佈會。（圖：華映提供）
劉德華(右)、倪妮(左)出席「拆彈專家2」發布會。（圖：華映提供）
劉德華(右)、倪妮(左)出席「拆彈專家2」發布會。（圖：華映提供）
「拆彈專家2」發佈會，左起為導演邱禮濤、倪妮、馬浴柯、劉德華。圖／華映提供
「拆彈專家2」發佈會，左起為導演邱禮濤、倪妮、馬浴柯、劉德華。圖／華映提供

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