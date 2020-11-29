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李小璐離婚後首受訪：感情寄託女兒

娛樂新聞組／綜合報導
李小璐（左）與賈乃亮（右）已簽字離婚。（取材自微博）
李小璐（左）與賈乃亮（右）已簽字離婚。（取材自微博）

中國女星李小璐三年前和饒舌歌手PG One爆出夜宿門事件，去年賈乃亮證實已和李小璐簽字離婚。李小璐日前首度受訪，被問感情現況，她說：「完全沒有，我的感情就是女兒甜馨」。

中時新聞網報導，李小璐八年前和賈乃亮結婚，兩人後來生下一女甜馨，三年前卻爆出和PG One過從甚密，去年親密影片傳出，她和賈乃亮婚姻告吹。最近李小璐受訪，分享最近都在上舞蹈課，新曲「鯨落」中一句歌詞是她自己寫的：「為了保護身下的那個她，哪怕卑微成一粒沙」，而那個「她」就是女兒甜馨。

據報導，外界指她從明星淪落成網紅，她回應：「對我來說都不重要。因為我現在心境已經變了，我初心是好的，所以沒有什麼能阻擋那心中一抹陽光。」

問李小璐是否已經走出困境？她表示身上扛著許多人的寄託，只能努力往前走，自己消化、調整一些負能量。

報導稱，李小璐表示女兒常送小卡片跟她告白，至於感情現況，她說：「完全沒有」，「我的感情就是甜馨」，其他關於感情觀的問題都不願多說，只表示：「我說出來的只會被看成八卦。我覺得每個人都要過好自己的人生，你有自己的感悟，你的人生永遠不會跟別人去重疊。」

李小璐 中國 八卦

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