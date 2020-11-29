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超尷尬…金雞獎最佳音樂「空缺」 主持人竟喊「恭喜」

娛樂新聞組／綜合報導
郎朗（左）頒奬，沒想到最佳音樂獎空缺，讓全場相當尷尬。(取材自YouTube)
郎朗（左）頒奬，沒想到最佳音樂獎空缺，讓全場相當尷尬。(取材自YouTube)

鋼琴家郎朗28日擔任金雞獎最佳音樂頒獎人，只是他在接過搭檔拿給他的揭獎信封後，突然眉頭微皺，神情出現些許變化，接著緩緩宣布：「這個……有點遺憾，嗯……空缺，有點遺憾。」場面十分尷尬。

綜合媒體報導，當全場屏息等待他揭曉得獎人時，郎朗緩緩打開信封，說道：「這個……有點遺憾，嗯……空缺，有點遺憾。」隨後全場還是響起了零星的掌聲，坐在台下的電影人們在被鏡頭帶到時，也紛紛露出尷尬的表情，就在全場空氣已經凝結的同時，主持人沈騰突然接話：「恭喜空缺。」讓場面瞬間陷入尷尬。

郎朗則是試圖打圓場，「誰？誰恭喜空缺？」表示雖然遺憾，「但也是一種美，也證明了金雞獎對獎項嚴謹的態度，不過我希望明年再來金雞獎的時候不是空缺，謝謝。」

郎朗頒獎插曲也隨即在網路引發熱議，網友紛紛表示：「沈騰在那說恭喜空缺？他以為空缺是個人？」、「被提名的人有夠尷尬」、「沈騰和鄧超的主持真的很尬，各位頒獎嘉賓也都很尬。最佳音樂空缺居然還有個聲音說恭喜空缺？真是尬上加尬」、「金雞獎選個最佳音樂來空缺，是挑軟柿子捏嗎？我覺得這屆金雞獎就該一整個空缺」。

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