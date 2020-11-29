「少年的你」代表香港出戰奧斯卡最佳國際影片獎

易烊千璽與周冬雨在「少年的你」表現亮眼，中國開出票房大紅盤。（取材自微博）

由香港導演 曾國祥執導、中國藝人周冬雨和易烊千璽主演的「少年的你」，將代表香港出戰第93屆奧斯卡金像獎最佳國際影片獎。

立場新聞報導，「香港電影 製片家協會」董事局推薦「少年的你」代表香港角逐「第93屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」。參賽影片於2019年10月至2020年12月期間出品的電影中挑選，結果「少年的你」獲大多數票當選香港代表。

據報導，「少年的你」監製許月珍表示，獲選是「一種榮幸的福份」，「希望我們這股少年的青春與熱情，能夠與外地觀眾一起分享，同時希望來年香港電影憑著少年的衝勁及力量，創作更多好電影。」

「少年的你」獲獎無數，為一青春愛情犯罪電影，改編自玖月晞小說「少年的你，如此美麗」。該片於第39屆香港電影金像獎奪8個獎項，包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳新演員、最佳攝影、最佳原創電影歌曲以及最佳服裝設計。

年僅19歲的中國演員易烊千璽更憑電影獲得最佳新演員。盧凱彤遺作之一、由岑寧兒演唱的「Fly」則獲得最佳原創電影歌曲。盧凱彤遺孀余靜萍則是「少年的你」的攝影師。該片又在「香港電影導演會年度頒獎典禮」獲「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳女主角」獎。