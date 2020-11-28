陳浩民女兒拍片送飛吻「準備出道」？網友批拿孩子掙錢

陳浩民被指有讓三女兒出道的打算。（取材自微博）

因為演出「濟公」一角為眾人所知的港星陳浩民，5年間生了4個孩子，一度成為關注焦點。他近日被傳將要讓三女兒貝拉「出道」，引發網友質疑，「陳浩民難道是要開始靠孩子賺錢了」。

綜合媒體報導，陳浩民的妻子蔣麗莎日前在社交平台曬出了一段視頻，其中她和陳浩民的三女兒站在圖書館 裡，從找書、看書再到最後飛吻，都一氣呵成，相當俐落；貝拉還繼承爸媽好基因，外貌相當亮眼。

陳浩民的三女兒出現在微電影中。（取材自微博）

比起三女兒貝拉難得露面，蔣麗莎在視頻下方的配文更引人注意，她在下方寫道「微電影 拍攝花絮，看看她是誰？」並標註了陳浩民，稱貝拉是陳浩民接班人。眾所周知陳浩民是名演員，「天龍八部」、「活佛濟公」等也算作品無數，「微電影」和「接班人」這幾個字湊一起，很快就引起了熱議。

不少網友猜測，貝拉是不是跟爸爸一樣要進娛樂圈了，還有粉絲已經迫不及待期待作品。不過，也有網友質疑陳浩民和蔣麗莎打算靠孩子賺錢。

陳浩民和蔣麗莎自結婚以來話題不斷，從2011年結婚開始到2016年，這5年間兩人生了足足4個孩子，前不久還放言想生第五胎。

不過家中人口眾多的陳浩民，近年作品不如以前。過去他是金庸劇的男主，也演過許多熱門劇；如今陳浩民則是出演多部大電影，但聲勢平平，有的上映得悄無聲息，有的播完後連名字都沒聽過。

蔣麗莎近期則直播賺錢養家，相當敬業賣力，就連生病了都沒停下來過，還自嘲自己是「想掙錢想瘋了」。