劉浩存最受寵「謀女郎」？ 張藝謀誇：周冬雨接班人

新晉謀女郎劉浩存受到廣大關注。（取材自微博）

從鞏俐、章子怡到周冬雨，謀女郎一出道即受到廣大關注，最近，張藝謀攜新作「一秒鐘」出席首映，公開新晉謀女郎劉浩存。儘管許多網友不看好劉浩存，吐槽她長相缺乏存在感，但張藝謀卻對她有很高的評價，並稱「我覺得她應該是周冬雨之後的接班人。」

網易娛樂報導，「一秒鐘」日前在北京 舉辦首映式，導演 張藝謀，主演張譯、劉浩存均亮相。張藝謀提到，原本想讓劉浩存出演「影」裡的青萍，但後來因為劇本改了、年齡不合適，才換成關曉彤出演。兩年後籌備「一秒鐘」時，張藝謀再次想到劉浩存，並最終選定她出演「一秒鐘」，成為新任謀女郎。

此前，很多網友將新舊「謀女郎」進行了比較，認為劉浩存比不上鞏俐、章子怡、周冬雨、倪妮等人；不過，張藝謀仍力捧劉浩存，多次公開表達對她的欣賞，他當天更表示，「我覺得她應該是周冬雨之後的接班人。」。

採訪中，劉浩存回應：「謀女郎這個稱呼就意味著我要更努力一些，要把每一部戲都拍好，用作品來代表自己」。據悉，在張藝謀的另外兩部電影 「懸崖之上」、「最冷的槍」裡，也有劉浩存的戲份，這是之前的「謀女郎」都不曾有過的待遇。

劉浩存在「一秒鐘」中的扮相。（取材自微博）

此外，據報導，「一秒鐘」最新豆瓣評價已出爐，上映僅一天就獲得了8分的高分，其中，有55%的網友為該片打了4星，22%的網友打了5星。值得注意的是，網友在評論區的評價卻兩極化，有網友直言電影難看，劇情不知所云，還有網友稱「女主角選的太差」；也有網友表示非常喜歡這部電影，看完以後很感動。

「一秒鐘」講述了膠片時代一代人的回憶與情懷，在物質與精神皆匱乏的年代，人們對電影世界產生無限的好奇與熱情的故事。