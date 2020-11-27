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直播帶貨數據被指造假 楊坤遭商家報警

娛樂新聞組／綜合報導
楊坤是圈內知名創作歌手，直播帶貨卻翻車了。（取材自微博）
楊坤是圈內知名創作歌手，直播帶貨卻翻車了。（取材自微博）

在這個電商直播的時代，很多藝人也加入其中，有著獨特「沙啞腔」的楊坤，卻因為在直播帶貨中數據造假太明顯，惹商家不滿報警。

每日經濟新聞報導，近段時間以來包括汪涵、李雪琴等明星直播「注水」後，越來越多的明星以及各路網紅的直播銷售量都有出現不真實的情況。楊坤在開啟他的「32場直播帶貨「之旅後不久也翻車了。

據財經報導稱，楊坤在上半年的直播帶貨榜單中，首秀便創下1451萬元的銷售額，排行榜單第二名的好成績。

楊坤在抖音帶貨。（視頻截圖）
楊坤在抖音帶貨。（視頻截圖）

商家看到了楊坤身上的商業價值，楊坤便開始了他的32場直播，但沒有想到的是，滿心期待的直播帶來的並不是銷售奇蹟，而是大規模退單情況。其中一商家察覺事有蹊蹺，意識到楊坤的直播間中可能存在「刷單」行為。該商家還聲稱自己抓住了其中的「刷手」，並留有一段電話錄音。

商家們於是聯合起來，還建立了「楊坤直播被坑商家」的維權群。

「知道明星公布的帶貨量會有水分，想著擠擠水也還是能賺到，只是沒想到全是水分。」一位商家心酸地說。

據悉，楊坤是圈內知名創作歌手，他的作品包括「無所謂」、「牧馬人」、「那一天」等。2001年，發行首張專輯「無所謂」，在2002年第20期中國歌曲排行榜上奪得冠軍；2004年，楊坤榮獲第11屆東方風雲榜最受歡迎男歌手以及MusicRadio中國TOP排行榜內地最佳男歌手。

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