最美小龍女「李若彤」藝名 是他取的！

李若彤穿回學生時期的校服。（取材自微博）

影星李若彤日前身穿歲學生時期的校服照片，在網路引起暴動，其實她的本名為李惠嫻，因拍戲認識徐克，是被大導演 改藝名為「李若彤」。

李若彤當年憑無線劇集「神鵰俠侶」被封為「最美小龍女」。現年54歲的李若彤日前穿回17歲時的校服，青春洋溢，曲線流暢，網友們看完都驚呆了。

香港 01報導，原本是空姐的李若彤，因為拍攝「妖獸都巿」認識徐克才改藝名為「李若彤」，早前她在大陸節目「可凡傾聽」受訪時透露：「因為他（徐克）見到我的洗髮水的廣告，就找我去面試，我的名字就是他替我取的，他本來只說一個『彤』字，但覺得這個『彤』字太硬了，又看到我不僅僅是硬朗，還有柔弱的一面，所以中間就加了一個『若』字。」

李若彤的藝名是導演徐克取的。（取材自新華網）

報導說，2003年，當時已回大陸發展的李若彤正處於演藝事業高峰，但她卻突然淡出幕前，繼而在之後的10年更幾乎沒有演出影視作品：「我就是為了戀愛，然後慢慢地停下了腳步，2003年拍了「歸途如虹」之後，後來不知不覺的，再找來的劇本，我總有理由（推辭），覺得不適合呀，這個要離家幾個月呀，男朋友不放人呀，回來又要捱罵呀……」其實在這十年期間，李若彤面對的不只是戀情，還有父親中風 。「後來爸爸走了，我還是待在家裡」。

其實當年李若彤與商人男友郭應泉於1998年開始拍拖，直到2008年，男方向她提出分手，李若彤說：「他是一個很踏實的人，他是我喜歡的，能幹的人，我問他什麼意見，他都能夠給我恰到好處的意見，能告訴我一些我不懂的事情，也會很耐心的給我意見，但是人會變的，人會變的。」