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2020新生代最佳演員 成毅、李現、肖戰居前三名

娛樂新聞組／綜合報導
成毅。（取材自微博）
成毅。（取材自微博）

大陸近幾年電視劇、電影作品中，不乏一些讓人眼前一亮的新生代演員；2020新生代最佳演員榜單選出最佳新生代演員，分別為演出「琉璃」暴紅的成毅、「現男友」李現，以及因演出「陳情令」收穫大量粉絲的肖戰。

南方娛樂網報導，這份榜單，是綜合近三年熱播電視劇、電影演員，並結合豆瓣、各大視頻網站、權威媒體、專業評審團綜合推薦選出最佳新生代演員。

成毅因前陣子「琉璃」爆火，成毅所飾演的禹司鳳成為了許多觀眾心目中的白月光。有人說是司鳳成就了成毅，讓成毅一夜爆火。但事實上，成毅身上清冽乾淨的少年感、堅韌又溫潤的破碎感，才讓司鳳這個形象深入人心，是成毅與生俱來的劇拋臉演活了禹司鳳。

李現。（取材自微博）
李現。（取材自微博）

李現是「2020新生代最佳演員」第二名。他可以是霸道總裁、國民「現男友」，可以是不忘初心、砥礪前行的有志青年，也可以是一笑清明、潦倒眾生的「男狐狸精」。一人千面，面面俱到，李現完美詮釋出了什麼是「實力演員」。

肖戰。（取材自微博）
肖戰。（取材自微博）

第三名肖戰因為「陳情令」中魏無羨一角暴紅，有網友評價說：「肖戰把魏無羨演活了，目前來說我找不到能比他更讓我共情的魏無羨了。」肖戰飾演的魏無羨靈氣十足，少年時期的可愛靈動、老祖時期的滄桑、對待藍忘機時的撒嬌，對待溫晁時的霸氣……每一種感覺都不一樣，每一面他都兼顧到了，他塑造的魏無羨是立體而又生動鮮活的。

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