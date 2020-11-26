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退出「演員2」…李誠儒跳槽對家綜藝 網譏清流人設崩了

娛樂新聞組／綜合報導
李誠儒退出「演員請就位2」，加盟同質性很高的「我就是演員3」。(取材自微博)
李誠儒退出「演員請就位2」，加盟同質性很高的「我就是演員3」。(取材自微博)

中國資深男演員李誠儒日前發微博宣布即將加盟「我就是演員3」擔任召集人，此消息一出在網上引起熱議。不久前，李誠儒剛剛退出「演員請就位2」，曾曝出「演員給導演送禮」等大瓜，表示在自己這裡「戲比天大」，自己見不得藝術裡面摻雜這些東西。然而，剛退出「演員2」就加盟新節目，才立起來的「清流」人設這麼快就崩塌了？

網易娛樂報導，有網友解釋說，李誠儒在新節目中擔任的是「召集人」，大概類似於主持人，並不是導師性質的，所以並不算人設崩塌。但也有很多網友認為李誠儒在「裝清高」，剛把「演員2」批得體無完膚，說自己不願意再參加這種節目，轉頭就去對家的節目「恰錢」了，轉變這麼快難免有些吃相難看。

據報導，李誠儒在退出「演員2」時曾批評該節目發S卡的做法很不公平，「不好就淘汰，不應該以鼓勵為名，不能為了一個人而打擊另外39個。」

他還直言道：「我不需要那四位導演的資源，所以我沒有什麼可畏懼的，我不需要為五斗米折腰。」李誠儒還稱自己敢說是因為對於影視的熱愛，他激動地表示不允許別人來玷污影視。

此前，李誠儒在節目中曾與陳凱歌、郭敬明等導演因意見不和而產生言語衝突。

在期節目中，郭敬明給出何昶希S卡，李誠儒提出質疑「我不喜歡翻手為雨覆手為雲的各種做法」，郭敬明回應「導演可以遵從自己的內心發出S卡」，「你可以不喜歡，但請允許它的存在」，兩人互不相讓，現場氣氛瞬間變得十分嚴肅起來。

此外，李誠儒還曾在節目中直言欣賞不了陳凱歌導演的「無極」，暗諷陳凱歌導演自「霸王別姬」後江郎才盡，引起陳凱歌的不滿。

導演 中國 微博

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