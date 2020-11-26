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3度叩關…周冬雨力拚最年輕「三金」影后

娛樂新聞組／綜合報導
周冬雨能不能奪得金雞獎影后，大家都在看。(取材自微博)
周冬雨能不能奪得金雞獎影后，大家都在看。(取材自微博)

第33屆中國電影金雞獎開幕，群星閃耀只待一場大銀幕的爭奇鬥艷。女星周冬雨以「少年的你」中「陳念」的角色提名最佳女主角，這是她第三次獲得金雞獎女主角提名。

燕趙晚報報導，周冬雨如今已手握香港金像獎、金馬獎、百花獎影后，各大華語影壇中，獨缺一部「金雞獎」影后，如果此番能抱得「金雞」，她將打破章子怡、周迅保持的「三金」影后紀錄，獲得華語影壇無可爭鋒的影后「大滿貫」。周冬雨面對強大的一部分，能否笑到最後呢？

據報導，本屆金雞獎最佳女主角提名，除了周冬雨外，任素汐轉移「半個喜劇」入選，柳岩、祝希娟和譚卓分別採取「受益人」、「空巢」，這五位永久均是演技和人氣超群，被外界稱為「超豪華場所」，「金雞獎」女主角之爭，一場精采的大戰在所難免。

周冬雨帶來「少年的你」已是大獲豐收，得到了眾多華語影壇獎的最終認可，演技也從青澀昇華為醇厚，每一個角色，她都能演繹出自己的味道，在她之前，周迅和章子怡都已拿下了金像獎、金馬獎和金雞獎三金影后，而當時周迅35歲，章子怡34歲，如果周冬雨此番能夠奪取得「金雞獎」影后，28歲的周冬雨將成為最年輕的「三金」影后，影迷也期待著最年輕的「三金」影后橫空出世。

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