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馮紹峰臉腫穿深V 網：像剛生完孩子

娛樂新聞組／綜合報導
馮紹峰最新的雜誌照片引發熱議。(取材自微博)
馮紹峰最新的雜誌照片引發熱議。(取材自微博)

男星馮紹峰最新的雜誌照片引發了熱議。照片的背景構圖和螢光色文字完全不搭，因為角度的問題把42歲馮紹峰的身材比例拍的十分不協調，惹得網友吐槽連連。

貓眼娛樂報導，在照片中，可以看出馮紹峰留著鬍子，因為發胖而看起來有些腫，儘管他眼神憂鬱沉穩，但領快低到肚臍的深V西裝還是不可避免地給他增加了一些油膩氣息。

據報導，網友在看到這組照片，紛紛評價馮紹峰：「豬肝色，臉部浮腫，感覺剛生完孩子。」表示他與妻子趙麗穎復出後仍然保持完美身材的狀態，相差甚遠。

但在前不久的照片中，馮紹峰還是狀態很不錯的，可能是這次濾鏡和風格服裝不是很適合他的原因。在新發布的照片中，馮紹峰穿著一件黃色西裝，搭配灰色打底，同樣是留著鬍子的造型，這次卻顯得的英俊成熟，整個人看起來健碩不少。

有網友爆料，馮紹峰拍戲很容易入戲太深而無法自拔，在與趙麗穎合作的電視劇中也因為劇中人物的分別而哭的控制不住自己。

報導指出，而目前馮紹峰正在拍攝古裝劇「九州朱顏記」，在其中飾演男主角晁高帝，並與彭小苒、朱正廷等合作，之前的頹廢狀態可能是因為拍攝電視劇太投入還沒轉換好狀態。

對比老公馮紹峰，趙麗穎產後復出則是在社交平台上曬出美照，並感謝粉絲支持。從照片中可以看出趙麗穎的身材還是一如既往的好，前凸後翹，完全看不出來是已經生過孩子的人。

馮紹峰最新的雜誌照片引發熱議。(取材自微博)
馮紹峰最新的雜誌照片引發熱議。(取材自微博)

趙麗穎

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