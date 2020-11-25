演嘉貴妃被笑一號表情 辛芷蕾：最想當殺手

辛芷蕾最想演女殺手，她說要演就演惡女一。（取材自微博）

中國 女星辛芷蕾在「如懿傳」中飾演的嘉貴妃讓觀眾恨得牙癢癢，但在「慶餘年」中卻改邪歸正換飾性情率真的聖女海棠朵朵，角色極為討喜。截然不同的戲路，辛芷蕾透露一接到「慶」劇的戲約，第一時間就把原著小說 看完，覺得這是一個非常精采的故事。

辛芷蕾演出「如」劇遭到不少網友批評，就連臉也被說大，她則自嘲：「其實我的臉不是很大，就是有點圓。」還有人說她演起來像張不開嘴，總是一個表情，看著好難受，而她高EQ沒動怒，但回應還是帶點嗆辣：「不張開嘴怎麼說話，又不是演雙簧對口，你聽清楚聲音就好，管人嘴動不動，我嘴唇就是不愛動。」而「嘉貴妃」就是個壞心眼的角色，辛芷蕾則回應：「她不搞事情，這劇情怎麼推動啊，她每一句話都有她的目的性。」

在「如」劇之前，辛芷蕾已經演了八、九年的戲，作品包括「長江圖」、「繡春刀」等，她認為角色都沒有特別重複。她自曝也想擺脫惡女二的宿命，如果有機會最想演女殺手，還說要演就演惡女一。

而辛芷蕾在「慶」劇中飾演的海棠朵朵，跳脫古代傳統女性的包袱，個性率直、思想奔放，辛芷蕾也說：「演朵朵時特別上癮，台詞也特別有趣。」經常做出出人意料的舉動，但內在其實是個有大格局的人。

海棠朵朵是個九品高手，武功了得，辛芷蕾雖然之前也拍過武打戲，但這部劇設定給她的兵器卻是兩把釜子，畢竟不同於以前拿過的刀劍，所以剛開始不太會用，拍起來確實有點難度，後來拍完後她的心得是：「特man！」