我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

抽菸、吐痰…鮮肉偶像道歉 字太醜還挨轟去讀書

娛樂新聞組／綜合報導
賴冠霖被直擊抽菸又隨地吐談，人設崩塌。（取材自微博）
賴冠霖被直擊抽菸又隨地吐談，人設崩塌。（取材自微博）

19歲台灣成員賴冠霖以韓團Wanna One出道，去年團體解散後就移往大陸發展，微博有超過700萬粉絲追隨。一向給人乖乖牌的他，近日被媒體拍到在街頭抽菸還隨地吐痰，令粉絲不滿。他還被曾是他粉絲的站姐抖出有女友的實情，甚至把粉絲送的禮物給了女友，形象徹底崩塌。

綜合媒體報導，對此，賴冠霖在微博PO出親筆信道歉，「今天發生的一切，造成喜愛我的群體的傷痕，深感抱歉。在大家看不到的地方，也應該以高標準來要求自己，做出如此不妥的舉動，是我要改進的部分。會銘記在心，且悔改。」

來源：YouTube

賴冠霖並在信中否認熱戀傳聞，「至於私生活的部分，如果有喜訊，一定會第一時間告知。但是目前人生階段，還是想以事業為主，努力拚搏。今天發生的一切，我會好好反省的。」

但賴冠霖這封手寫道歉信讓粉絲更失望，留言驚呼「這字太醜了」、「標點符號也沒用對」，其中一位網友留言「你最好去讀書」，更吸引5萬多人按讚。

目前女方Instagram已經湧入賴冠霖粉絲留言，但也有粉絲表示對賴冠霖不離不棄，不相信該爆料的真實性。目前，賴冠霖與經紀公司尚未對緋聞做出聲明。

賴冠霖手寫道歉信曝光。（取材自微博）
賴冠霖手寫道歉信曝光。（取材自微博）

微博 台灣 緋聞

上一則

山下智久演美劇 演完牛​​郎演刺客

下一則

小S徐熙娣13歲女兒飄仙氣 網搶認岳母

延伸閱讀

假求婚太多次再求婚遭女友爆打 男寃喊：這次是真的！

假求婚太多次再求婚遭女友爆打 男寃喊：這次是真的！
虐殺女友3歲兒 24歲殘暴男被捕

虐殺女友3歲兒 24歲殘暴男被捕
內陸男子以殘忍手段虐待女友三歲兒 致死

內陸男子以殘忍手段虐待女友三歲兒 致死
李亞鵬新歡神似王菲 牽手擁吻小19歲超模女友

李亞鵬新歡神似王菲 牽手擁吻小19歲超模女友

熱門新聞

網友曬出楊冪（中）、劉詩詩（左）和陳偉霆（右）同框熱聊的照片。（取材自微博）

楊冪罕見同框劉詩詩 網友吐槽：髮際線令人著急

2020-11-20 02:22
李沁傳出不打算參演「慶餘年2」。（取材自微博）

暴紅漲片酬？李沁傳遭踢出「慶餘年2」

2020-11-16 02:05
粉絲慶祝劉文正68歲生日。（取材自微博）

劉文正神隱29年露面了？近照曝光卻是靠它…

2020-11-18 02:27
唐嫣被質疑拖了「燕雲台」後腿。（取材自微博）

只會演少女？唐嫣挨批拖累「燕雲台」口碑

2020-11-21 02:26
辜莞允婚禮穿搭超性感。擷自辜莞允IG

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

2020-11-22 11:21
白靈笑稱隔離生活相當瘋狂。記者陳建嘉攝

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

2020-11-19 14:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情