抽菸、吐痰…鮮肉偶像道歉 字太醜還挨轟去讀書

賴冠霖被直擊抽菸又隨地吐談，人設崩塌。（取材自微博）

19歲台灣 成員賴冠霖以韓團Wanna One出道，去年團體解散後就移往大陸發展，微博 有超過700萬粉絲追隨。一向給人乖乖牌的他，近日被媒體拍到在街頭抽菸還隨地吐痰，令粉絲不滿。他還被曾是他粉絲的站姐抖出有女友的實情，甚至把粉絲送的禮物給了女友，形象徹底崩塌。

綜合媒體報導，對此，賴冠霖在微博PO出親筆信道歉，「今天發生的一切，造成喜愛我的群體的傷痕，深感抱歉。在大家看不到的地方，也應該以高標準來要求自己，做出如此不妥的舉動，是我要改進的部分。會銘記在心，且悔改。」

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賴冠霖並在信中否認熱戀傳聞，「至於私生活的部分，如果有喜訊，一定會第一時間告知。但是目前人生階段，還是想以事業為主，努力拚搏。今天發生的一切，我會好好反省的。」

但賴冠霖這封手寫道歉信讓粉絲更失望，留言驚呼「這字太醜了」、「標點符號也沒用對」，其中一位網友留言「你最好去讀書」，更吸引5萬多人按讚。

目前女方Instagram已經湧入賴冠霖粉絲留言，但也有粉絲表示對賴冠霖不離不棄，不相信該爆料的真實性。目前，賴冠霖與經紀公司尚未對緋聞 做出聲明。