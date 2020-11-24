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肖戰撩妹再進化 打包郭書瑤浪跡天涯

記者杜沛學／綜合報導
肖戰就算演男二，依然受到關注。(取材自微博)
肖戰就算演男二，依然受到關注。(取材自微博)

郭書瑤與大陸當紅男星肖戰在「狼殿下」中組CP，該劇日前上線後，同時占據三大視頻網站第一名的位置，點擊率三天破2億，兩人的CP組合被粉絲暱稱為「充電寶」（角色名字疾沖與寶娜的結合），大圈了一波新粉。

肖戰自從「陳情令」之後就沒有其他主演的電視劇播出，「狼殿下」一播出，讓許多肖戰粉開心了一把。劇中，他的撩妹技能，堪稱滿分，他雖然癡情，但是不自私，正因如此，寶娜公主才愛上了他，最後和他一起浪跡天涯。

肖戰還被網友形容是「史上最爭氣男二」，過去男配角都只有失戀的份，肖戰劇中和女主角李沁進了洞房、同床睡了一晚，日常親密互動也很多，甚至「想要親就直接親」，最後雖還是沒有跟李沁在一起，但「打包」了一個公主（郭書瑤飾寶娜公主）和他一起浪跡天涯，網友笑稱：「難道這就是顏值的力量嗎？」

肖戰是「最爭氣男二」，郭書瑤則受封「小福星」，因獻唱ost的兩部劇「狼殿下」和「好想和你在一起」同時登上騰訊視頻網劇點擊一、二名，近期在台新戲「未來媽媽」也將上檔。除了作品滿檔，郭書瑤明年度的代言，也已確定三個品牌，其中她自己的愛牌「寶拉珍選」也因合作愉快確定續約，大筆代言費入袋。

郭書瑤飾演寶娜公主。(取材自微博)
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