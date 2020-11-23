陳奕迅直播忘詞 網友照讚好好聽

陳奕迅推出新專輯，開心和歌迷互動。（取材自微博）

香港 歌手陳奕迅（Eason）近日推出廣東新歌「是但求其愛」，推出兩天，在YouTube 點擊率已接近20萬次。Eason近日與大陸高人氣藝人王一博在抖音 進行隔空直播，23歲的王一博一上線就喊「Eason哥」，並開心的說：「我小時候都聽你的歌。」Eason則大笑回應「別太在乎『哥』這個字，叫Eason就好」。

鏡週刊報導，陳奕迅自爆前陣子在家隔離期間，全家人包括兩隻愛犬都在看王一博出演的綜藝「這就是街舞」，「我們家有兩位…守在電視前（看節目），我沒有轉台權」，聽得王一博害羞傻笑。陳奕迅稱自己年輕時霹靂舞跳得不錯，當場秀了「擦玻璃」「電流舞」的動作，和王一博隔空尬舞。

另據香港01報導，直播期間，Eason現場演唱了「是但求其愛」，令看直播的網友觀眾大呼「賺到」，更有網友忘情的說「耳朵可以懷孕了」。但Eason在演唱的過程中，似乎出現了一點忘詞的情況；影片中的Eason不禁露出了尷尬的微笑，但還是努力把整首「是但求其愛」唱完。網友們對天王忘詞絲毫不介意，紛紛表示：「就算忘詞都好聽」、「真的好正」、「好想現場聽」、「何時開演唱會」。