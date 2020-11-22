「鹿鼎記」導演力挺張一山：他是演技扛把子 韋小寶不二人選

「鹿鼎記」開播即成最低分金庸劇。（取材自新京報）

開播即成最低分金庸劇，「鹿鼎記」導演 馬進回應演員表演、劇情凌亂等質疑：新維度闡述作品，重拍才有意義。

由張一山主演的新版「鹿鼎記」自15日開播以來爭議不斷，同時豆瓣出現2.6分「最低金庸劇」的評價。

新京報報導，馬進表示，當了20年導演，在微博 被叩門謾罵還是第一次。有人說，某評分網站對「鹿鼎記」一邊倒的結論有點簡單粗暴。但馬進認為，「觀眾有權利在一部作品的任何節點上給出自己的評價，對所有的網評，我持開放與包容的態度。也希望從中獲得新的發現和檢討徑。」

據報導，作為韋小寶的扮演者，張一山在劇中的演技受到了不少質疑，很多網友覺得看到的不是機靈搞笑的韋小寶，而是浮誇到像猴子的韋小寶。但馬進表示：「坦率地說，張一山是這個年齡段裡演技最好的男演員之一，當之無愧的演技扛把子，他是韋小寶的不二人選，不僅領悟力和表現力強，也非常敬業，並常常給導演驚喜。論演技，在迄今為止所有版本的韋小寶序列中，一山也是頂級。」

馬進說：「這部劇的整體風格是強喜劇特質，用歡脫無厘頭的人物互動和爆笑台詞，以及誇張的表演打造了整體的角色狀貌。就角色創作而言，一山完成得非常好，他就是我期待的韋小寶！而且，每一版的韋小寶都有自己的表情包，我相信一山這一版貢獻得最多最可愛，因為這一版的畫風就是卡通風。」

他表示：「如果一定說他有問題，那也是我的問題，與演員無關！」