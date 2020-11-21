拍完3年…「狼殿下」1夜完結 王大陸、肖戰衝上熱搜

王大陸主演的「狼殿下」拍完三年終於播出，熱潮再起。（取材自微博）

由王大陸主演的古裝大戲「狼殿下」拍完三年終見天日，一播出馬上登上微博 多項熱搜，並持續霸榜。除主角王大陸、李沁、肖戰三人各自因扮相及感情戲受到熱烈討論，飾演刁蠻公主的郭書瑤更因天然萌的形象大獲粉絲好感，和肖戰的官配CP也讓粉絲直呼羨慕！

殺青已經3年多的「狼殿下」在眾多期盼下突然空降播出，便馬上以「狼殿下開播」登上微博熱搜，三小時後又宣布全集大結局上線，令網友措手不及，笑稱「『狼殿下』是哪吒屬性，三年懷胎，一朝成人」。粉絲聚積多時的期待也讓熱搜討論一下飆高，「王大陸渤王造型」、「李沁演的馬摘星」、「肖戰疾沖」、「蔡依林 獻唱狼殿下」等多達11個熱搜，並持續霸榜。

王大陸在「狼殿下」中前期飾演的單純善良小狼仔，後期搖身一變霸氣深情的渤王，兩段表演層次分明，引起大波觀眾討論，甚至以「一人分飾兩角」來形容他轉換形象的成功。而王大陸也在「狼殿下」開播當天開啟了追劇模式，一口氣看了12集，直至近凌晨六時才休息。

郭書瑤劇中飾演「寶娜公主」，自然嬌俏的表現也令觀眾眼睛一亮，少見的古裝扮相讓大部分網友第一眼認不出來。在劇中郭書瑤與肖戰歡喜冤家的「沖娜CP」也擄獲眾網友好感，甚至獲得肖戰粉絲的肯定，稱她少女感極強，與肖戰站在一起的身高差好萌，開始暱稱她為「小不點」。角色大受歡迎的結果也反應在社群媒體 上，郭書瑤的多個社群帳號粉絲數狂增，一夜漲萬粉。