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李健再登「好聲音」冠軍導師 謝霆鋒落敗…拱請客

娛樂新聞組／綜合報導
李健(中)率兩個學生上台演唱，左為年度總冠軍單依純。（取材自微博）
李健(中)率兩個學生上台演唱，左為年度總冠軍單依純。（取材自微博）

「2020中國好聲音」歷時三個多月比賽終於畫下句號。「好聲音」史上最年輕冠軍誕生，18歲來自浙江的女孩單依純拿下年度總冠軍，她的導師李健也繼2018年後，第二次奪得了「冠軍導師」的榮耀。

香港01報導，「中國好聲音」日前舉行總決賽，到武漢國家體育場舉行，首輪比賽先由學員與導師合唱，謝霆鋒與學員曹楊合唱「給天使看的戲」，拉票時不忘表達到訪武漢的感受：「非常開心和榮幸地來到武漢，大家好！我身邊的曹楊，相信大家看得見和聽得出，他是一個非常有實力和潛質的學員，希望大家多多支持！」

其後在個人獨唱環節，曹楊再演唱原創歌「只有你不知道」，雖然這首歌由謝霆鋒親自作曲，但現場觀眾似乎不太捧場，在第二輪淘汰出局。總冠軍成為單依純和斑馬森林樂隊之爭。

在總決賽，單依純演唱「星+Sailing」，依舊維持高水準發揮；而斑馬森林樂隊則重唱趙紫驊的經典作「一滴淚的時間」，讓現場觀眾好驚喜。不過網友似乎不太滿意斑馬森林的決定，認為趙紫驊的版本已經無法取代，加上用這首歌作結尾似乎不太合適；但是也有網友解讀為，是李榮浩向趙紫驊致敬之舉。最終單依純在91個媒體投票中，得到68票，並得到在場3萬5311名觀眾支持，成為今年「中國好聲音」年度總冠軍。

冠軍出爐後，有媒體第一時間聯繫謝霆鋒，問他：「作為李健最大競爭對手的你，有沒有恭喜他再次獲得『好聲音』冠軍導師？」謝霆鋒搞笑回應：「恭喜肯定是要恭喜的，當然是在他給我們送禮物的前提下！哈哈哈！」

他還調侃說待會看見李健時要叫他請客，「要請我和李宇春、李榮浩還有學員們吃火鍋。作為最大的贏家，天氣也這麼冷，他不能再這麼精打細算了！」回覆讓一票網友笑翻。

謝霆鋒 中國 武漢

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