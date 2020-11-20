周揚青「脖子不見了」 媽媽補刀「好像小丑」

周揚青在微博小號自嘲：「真糟糕，今天的脖子不見了。」（取材自微博）

中國網紅周揚青 近日一身黑衣參加「潮流合夥人」發布會，在緊身黑色內搭外，套了一件帶帽短外套馬甲，但造形圖被網友吐槽脖子太短。當天，她在微博小號上附上造形圖調侃自己：「真糟糕，今天的脖子不見了。」

綜合媒體報導，周揚青自從與前男友羅志祥 分手後，不僅服裝事業經營得很好，還受邀與陳偉霆、歐陽娜娜、范丞丞、THE 9成員劉雨昕等當紅明星參加綜藝節目「潮流合夥人」第二季。只是隨著節目發布會的照片曝光，周揚青少了修圖軟體的真實模樣，也引發熱議。

當天，周揚青穿一身黑色潮服，但因少了修圖軟體，被發現身材比例超奇怪，網友留言說：「她脖子怎麼了」、「脖子短還墊肩才要命」、「本質網紅見光死罷了，只能活在精修圖中」。

當天不只周揚青，連站在她旁邊的台灣 藝人歐陽娜娜也被發現整個人看起來胖了至少10公斤，也成為網友討論的焦點。

據報導，周揚青近日分享一張和媽媽聊造形被群嘲的截圖，並配文：「當你想要從愛的人那裡找點安慰，卻不幸遭受到了更大打擊…」截圖中，她發信息和媽媽說起這件事：「哈哈今天全網都在嘲笑我沒脖子」，媽媽隨即回覆了四段語音跟著附和起吐槽，表示自己看到她的穿著時就想問是誰讓她穿的衣服，還補刀周揚青「穿的跟個小丑似的」、「看著就覺得又刻意又彆扭」。

網友們紛紛留言大笑，表示媽媽太直接了，是「職業黑粉」。晚間，周揚青又用大號發文寫道：「我心裡承受能力強，只要不說頭大，一切都好說。」