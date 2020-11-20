網友偶遇劉亦菲 誇她真人比照片美1萬倍

網友誇劉亦菲素顏好美。（取材自微博）

有網友近日在社交平台曬出街頭偶遇劉亦菲 的照片，並配文：「應該是純素顏，驚為天人，美到失語。」照片中，劉亦菲正坐在沙發上低頭玩著手機 ，戴著墨鏡側顏對鏡，仍然能看出皮膚白到發光。

網易娛樂報導，此前有不少關於劉亦菲的生圖流傳，稱劉亦菲胖了許多，似乎是「發腮」了，並不上鏡，臉有垮掉的跡象。

有人在其評論區留言詢問劉亦菲胖嗎，是不是不上鏡。這位網友表示，劉亦菲真人比照片美1萬倍：「很瘦，又高又美，頭、臉也好小啊，鼻子真的太好看啦，白到發光，像畫出來一樣。」

據報導，劉亦菲近日試鏡小龍女的視頻曝光，雖然當時她只有16歲，但談吐自信大方，超齡表現被網友大讚超棒。網友不只讚歎劉亦菲「從小仙到大」，更誇她16歲談吐如此落落大方，自信又不失俏皮，相較很多同齡人實屬難得。

影片中，劉亦菲臉上只化著淡妝，把頭髮中分往後梳，精緻五官全部露出，雖然有點青澀，但清新自然的美貌，讓眾人讚嘆不已。她被問到試鏡小龍女的感想時，自信說：「是我最有信心的一個角色」，並表示曾和金庸老師見過四次面，對方每回總是強烈表達希望她演小龍女，讓她相當感動，也因此更有把握。