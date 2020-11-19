劉青雲穿31公斤拆彈裝備 大呼頭暈像焗烤

劉青雲穿上重達31公斤的專業拆彈裝備。（圖：華映提供）

香港 兩大男星劉德華與劉青雲相隔18年再度合作「拆彈專家2」，更邀請同樣是金馬影帝的謝君豪加盟演出大反派，三大金馬影帝同場飆戲，讓電影 戲味十足。而劉青雲挑戰穿上重達31公斤的專業拆彈裝備，重到讓他大感頭暈，「這份工作真的太難了，光是這套衣服讓我覺得自己好像在做焗烤，又重又熱。」

「拆彈專家」在2017年上映時，叫好叫座，時隔三年再推出續篇，除了原先的台前幕後的班底再度合作，更邀請兩大金馬影帝劉青雲和謝君豪加盟，劉青雲在2012年以「奪命金」獲得金馬影帝，而謝君豪曾在1997年以「南海十三郎」獲得金馬獎最佳男主角，這回在「拆彈專家」中演出反派人物，同樣很吸睛。再加上天王劉德華也曾兩度獲得金馬影帝的肯定，三大影帝同台飆戲，讓電影的戲味更加濃郁。

劉青雲在「拆彈專家2」的拍攝過程中，不時要穿上31公斤的拆彈裝備上陣演戲，在開鏡首日，他便要全程都全副武裝和劉德華一起拍攝，在鏡頭前充滿專業架式，威風凜凜，不過在鏡頭之後，一拿掉頭盔，讓初嘗拆彈滋味的他忍不住大呼：「拆彈這份工不易做啊！」，超重的裝備讓他大感頭暈，他笑說：「一層層的包住，好像在做焗烤，會頭暈暈的啊！」

但導演 邱禮濤則表示劉青雲以前曾在電影「十萬火急」飾演消防員，體能應付拆彈工作應該綽綽有餘，劉青雲說：「原來拆彈的裝備重過做消防隊員好多，消防隊員的衣服不重，是氧氣瓶的重量很重，但如果加上消防隊員要跑上跑下的過程，消防員的演出是會更辛苦，畢竟拆彈的現場是不能跑來跑去的，是心理壓力的詮飾。」