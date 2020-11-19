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不藏了！陳赫曬與張子萱視頻

娛樂新聞組／綜合報導
陳赫（圖）曬出視頻，張子萱疑似出鏡。（取材自微博）
陳赫（圖）曬出視頻，張子萱疑似出鏡。（取材自微博）

由大陸男演員陳赫搭檔黃軒主演的電視劇「瞄準」近日迎來收官之際，陳赫發動態告別新劇。還曬出一段吃消夜的視頻，並在配文中表示：作品結束了要換回「吃貨」模式了。令網友意外的是，視頻中陳赫妻子張子萱也出鏡了。據悉，這是陳赫結婚五年來第一次帶著張子萱出鏡，雖然沒有正臉，但網友們都十分肯定，這就是張子萱本人，就連美甲顏色也對的上！

網易娛樂報導，陳赫共有兩段婚姻，第一段是初中就相識的許婧。兩人在相戀13年後於2013年1月結婚領證，於2015年離婚。

第二段婚姻是與張子萱的。據悉，陳赫、張子萱從公布關係後，一直備受「出軌」、「小三」爭議，這也正是夫妻二人一直不公開秀恩愛的重要原因。

張子萱日前在小號發文罕見談起兩個女兒，並透露小女兒才九個月已經20多斤。她寫道：「不知道是不是所有二胎家庭的寶寶都是這樣，姐姐是高需求寶寶，挑食、怕生、有自己的脾氣。妹妹生出來才5.8斤，憑自己的本事九個月長到20多斤。」

2016年，張子萱生下大女兒安安，今年3月份生下小女兒。和陳赫結婚生子後，張子萱就淡出了演藝圈，在家專心帶孩子，經常在社交平台分享兩個孩子的日常。

陳赫曬出視頻，張子萱（圖）疑似出鏡。（取材自微博）
陳赫曬出視頻，張子萱（圖）疑似出鏡。（取材自微博）

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