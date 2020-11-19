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唐嫣罕見談老公 甜喊羅晉「我的家屬」

娛樂新聞組／綜合報導
唐嫣（圖）罕見談到與羅晉的婚後生活，相當甜蜜。（取材自微博）
唐嫣（圖）罕見談到與羅晉的婚後生活，相當甜蜜。（取材自微博）

大陸女藝人唐嫣與竇驍合作的「燕雲台」近日播出，網上的熱度和討論度飆高，本來以為這會是唐嫣的翻身之作，沒想到在劇中唐嫣的孕肚更吸睛。不過，唐嫣近日在接受媒體採訪時，罕見透露與丈夫羅晉相處細節，還甜蜜稱呼羅晉為「我們家的那位家屬」。

網易娛樂報導，唐嫣近日在接受媒體採訪時，大談與羅晉相處細節，大秀恩愛。採訪中，唐嫣甜蜜稱呼羅晉為「我們家的那位家屬」。此外，她還自曝和老公在不同劇組拍戲時，兩個人會通過視頻的方式一解相思，因為吃飯的時間差不多，所以每次視頻時兩個人都是在吃飯。

唐嫣與羅晉婚後不久時，有媒體問唐嫣是如何稱呼羅晉的，她大方承認一般都會叫「我的另一半」，時間過去不到兩年，唐嫣對老公的稱呼從「另一半」到「我的家屬」，看來她們夫妻的感情又進了一階。

除了秀恩愛，唐嫣也沒忘在線吐槽。她打趣道，有時候自己很餓的時候，正在吃夜宵的羅晉會給她打電話，並且還故意饞她說超好吃。

其實，羅晉也曾經在節目中也分享了與唐嫣相處細節，他不斷稱讚唐嫣是一個非常體貼細心的好老婆，生活中的她非常理智，也很講道理，絕對不會無理取鬧。

此外，針對有觀眾質疑，唐嫣的孕肚十分明顯，即便是厚重的古裝服飾也沒有遮蓋住。唐嫣的工作室發文，疑似為唐嫣澄清摳圖以及替身事件，還放出了四張劇照，劇照中沒有看出孕肚，由此看來，唐嫣的孕肚也有可能是光線和服裝的角度的問題導致的，不過，唐嫣在有孕在身還拍戲確實是事實。

唐嫣罕見談到與羅晉（圖）的婚後生活，相當甜蜜。（取材自微博）
唐嫣罕見談到與羅晉（圖）的婚後生活，相當甜蜜。（取材自微博）

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