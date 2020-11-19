舊愛追討7000萬佣金 周星馳：情話沒法律效力

周星馳被前女友于文鳳追討7000萬投資佣金， 開庭時認2人相戀13年，「只是甜言蜜語」。(本報資料照片)

電影人周星馳 與前女友于文鳳2010年分手後，被于文鳳入稟追討逾7000萬元(約900萬美元)投資 佣金，案件昨在高院開審。于文鳳一方指出，兩人除是戀人，她更是周星馳的商業夥伴，某年聖誕周星馳曾口頭協議將投資利潤10%作佣金分給她；惟周星馳一方稱，兩人僅是戀人，所謂口頭協議只是情話，沒有法律效力。

明報報導，原告于文鳳由前律政司長、資深大律師袁國強代表，被告周星馳則由資深大律師文本立代表，原告及被告今日皆沒到庭，只有周星馳姊姊周文姬聽審。

據報導，于文鳳一方陳辭指出，她與周星馳1997年成為情侶，兩人除是戀人，同時是商業夥伴，兩人於2002年聖誕節達成口頭協議，周要在于推薦投資的項目得益中，抽取10%作佣金贈予她，有關項目包括山頂豪宅「天比高」、大埔豪宅「比華利山」三個單位連五個車位，以及周星馳旗下投資基金等項目，涉款超過7000萬元，惟于至今仍未獲得任何佣金。

報導指出，周星馳一方承認兩人拍拖13年，2002年某夜兩人在山頂普樂道7號大宅共進晚餐後，在陽台愉快地觀賞維港景色時，曾答應將投資獲利10%贈予她，但他堅稱這是男女朋友拍拖時，愉快氣氛下作出的口頭承諾，並無法律效力。

報導稱，周星馳一方又揭露，于文鳳曾用他的錢投資失利至少1300萬元，形容于文鳳猶如「採摘櫻桃」（cherry-picking），對周星馳投資損失的款項「扮睇唔到」，更形容他給予資金于文鳳投資，就像「嫲嫲給錢孫兒打麻將」，乃出自愛意，沒有商業目的。

香港01報導，代表周的資深大律師文本立稱，周星馳購入普樂道12號「天比高」的物業是為自住，更花逾4000萬裝修，更專程請義大利 設計師Locatelli到港19次進行裝修，兩人分手後，于文鳳家中在2011年4月裝修，但周仍讓于及于母住在普樂道12號屋。