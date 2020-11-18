60歲沒娶高金素梅 何家勁麵包店坐鎮

何家勁被民眾目擊在麵包店工作。（取材自微博）

下個月就滿61歲的港星何家勁，早年在台灣 電視劇「包青天」中飾演「展昭」一角暴紅，1989年他演出「不了情」，對台灣女星高金素梅一見鍾情，何家勁曾發豪語，說兩人若到60歲都沒結婚就共度餘生，但至今沒實現，高金素梅也坦言只是玩笑。已淡出演藝圈的何家勁，最近被目擊在他所開的麵包店工作，親力親為毫無架子。

綜合媒體報導，何家勁當年與高金素梅接連合作「不了情」、「緣」擦出愛火，兩人的一段情轟轟烈烈，一度論及婚嫁，但可惜最後仍分手；何家勁稱讚高金素梅是「很好的女子」，多年後仍表示對她有感覺。

去年12月29日何家勁過60歲生日，和高金素梅浪漫的「60歲之約」也被瘋傳，但此事前年高金素梅就笑說：「玩笑話你們還當真啊？」事實上，兩人已久未聯繫。

何家勁旅居廣東惠州多年，經營健康食品事業，曾有媒體爆料他的身家超過347萬美元 ，平日都以賓利等豪華車代步。何家勁的個人品牌「勁家莊」先前在惠州的悅湖會開麵包店，最近就有網友曬出他在店內親自包麵包給客人的影片，只見他身材保養得宜，外貌也依舊帥氣；而他手法熟練，看得出平時就常來幫忙，客人找他聊天，何家勁也會請試吃麵包，並爽快答應和粉絲合影，態度非常親民。

何家勁近日在個人社群網站 上分享自己吃米線的照片，並寫下：「自己動手豐衣足食。」有網友忍不住感嘆：「這手一看，也不年輕了」，何家勁不但沒生氣，還打趣回應：「年輕幹了不少苦活。」大方樸實的態度，引來不少粉絲稱讚。