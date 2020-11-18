我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

30分鐘內有結果！FDA授權首個新冠居家快篩檢測

姚晨不怕網友討伐 歡喜同框范冰冰

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰（左）、姚晨比鄰而坐，相談甚歡。（取材自微博）
范冰冰（左）、姚晨比鄰而坐，相談甚歡。（取材自微博）

「ELLEMEN電影英雄盛典」活動近日在上海舉行，現場星光璀璨，中國藝人范冰冰和好姐妹姚晨也出席活動，兩人比鄰而坐，相談甚歡，還在鏡頭前歪頭合影。

綜合媒體報導，當日娛樂圈很多明星都現身這場晚會，包括黃奕、秦海璐、胡軍等。范冰冰自然不會錯過這場盛會，她身穿一襲三色拼接高定禮服亮相晚會，搭配簡單的丸子頭，看起來十分有質感。

范冰冰在紅毯前流出的造形圖非常美，但現場生圖卻相差巨大；而且這套禮服不顯腰身，某些角度把范冰冰襯得虎背熊腰。姚晨則穿了一身藍色禮服搭配長靴，比較中規中矩，但顯得有些許老氣。

比起范冰冰白到發亮的皮膚和特意凹出來的微微側頭造形，姚晨則顯得皮膚黃，人也壯，大小臉對比也很明顯。

席間，姚晨非常開心，與范冰冰同框被拍也毫不忌諱。也許，兩人好久沒有聚在一起了，有很多話要說。不過，有網友擔心：「范冰冰是一個有污點的藝人，姚晨卻不避嫌大膽讓媒體拍照，會不會讓網友討伐啊？」

范冰冰自2018年捲入「陰陽合同」涉逃稅風波後，演藝事業一落千丈，至今仍未獲解禁全面復出。從天堂跌落地獄的她，也嘗盡娛樂圈人情冷暖一面。有媒體日前拍到她跟姚晨前後腳現身上海機場，而且距離相當近，但姚晨好像沒看到范冰冰，沒上前打招呼就直接走過，上演一場「最熟悉的陌生人」，引來不少網友討論。

范冰冰（左）、姚晨在鏡頭前歪頭合影。（取材自微博）
范冰冰（左）、姚晨在鏡頭前歪頭合影。（取材自微博）

范冰冰 中國 電影

上一則

林志穎曬幸福家庭照 老婆被指是心機女

下一則

邁入第27年 陳昇跨年演唱會因口腔長瘤首度失約

延伸閱讀

三明治敷臉法 范冰冰可能有效 你不見得有效

三明治敷臉法 范冰冰可能有效 你不見得有效
能不能溫婉些…范冰冰紫旗袍搭藍網襪 還有慘白妝容配大紅唇

能不能溫婉些…范冰冰紫旗袍搭藍網襪 還有慘白妝容配大紅唇
茱麗葉畢諾許優雅、范冰冰霸氣 都靠蕭邦珠寶撐場

茱麗葉畢諾許優雅、范冰冰霸氣 都靠蕭邦珠寶撐場
范冰冰露大腿拚復出傳無法上台 變臉走人

范冰冰露大腿拚復出傳無法上台 變臉走人

熱門新聞

「愛的迫降」讓玄彬和孫藝珍成為螢幕情侶。（取材自豆瓣電影）

死會了 玄彬、孫藝珍各有心上人？

2020-11-16 02:29
李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 圖／摘自李連杰IG

李連杰20歲女兒側面照曝光 竟遭酸「不如媽媽利智」

2020-11-13 17:25
張藝興被爆只有中學學歷。（取材自微博）

張藝興採訪答非所問 網友挖出只有「中學學歷」

2020-11-14 02:20
刑嘉倩做書架送給林青霞。（取材自微博）

被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…

2020-11-17 02:25
心美公開爸爸木村拓哉的私房照片。摘自IG

木村拓哉過生日遭兩女兒聯手出賣 老婆只敢這樣做

2020-11-13 11:53
謝娜將退出「快樂大本營」？有網友點名沈夢辰將是接位人。(取材自微博)

謝娜微博認證露餡 18年「快樂大本營」交棒？

2020-11-09 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年