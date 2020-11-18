姚晨不怕網友討伐 歡喜同框范冰冰

范冰冰（左）、姚晨比鄰而坐，相談甚歡。（取材自微博）

「ELLEMEN電影 英雄盛典」活動近日在上海舉行，現場星光璀璨，中國 藝人范冰冰 和好姐妹姚晨也出席活動，兩人比鄰而坐，相談甚歡，還在鏡頭前歪頭合影。

綜合媒體報導，當日娛樂圈很多明星都現身這場晚會，包括黃奕、秦海璐、胡軍等。范冰冰自然不會錯過這場盛會，她身穿一襲三色拼接高定禮服亮相晚會，搭配簡單的丸子頭，看起來十分有質感。

范冰冰在紅毯前流出的造形圖非常美，但現場生圖卻相差巨大；而且這套禮服不顯腰身，某些角度把范冰冰襯得虎背熊腰。姚晨則穿了一身藍色禮服搭配長靴，比較中規中矩，但顯得有些許老氣。

比起范冰冰白到發亮的皮膚和特意凹出來的微微側頭造形，姚晨則顯得皮膚黃，人也壯，大小臉對比也很明顯。

席間，姚晨非常開心，與范冰冰同框被拍也毫不忌諱。也許，兩人好久沒有聚在一起了，有很多話要說。不過，有網友擔心：「范冰冰是一個有污點的藝人，姚晨卻不避嫌大膽讓媒體拍照，會不會讓網友討伐啊？」

范冰冰自2018年捲入「陰陽合同」涉逃稅風波後，演藝事業一落千丈，至今仍未獲解禁全面復出。從天堂跌落地獄的她，也嘗盡娛樂圈人情冷暖一面。有媒體日前拍到她跟姚晨前後腳現身上海機場，而且距離相當近，但姚晨好像沒看到范冰冰，沒上前打招呼就直接走過，上演一場「最熟悉的陌生人」，引來不少網友討論。