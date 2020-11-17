張一山演技挨批 網友吐槽：韋小寶演成孫悟空

張一山演韋小寶被說像孫悟空，右為飾演建寧公主的唐藝昕。（取材自微博）

由張一山主演的新版「鹿鼎記」近日開播，截至發稿時豆瓣評分只有2.5分，張一山飾演的韋小寶成為觀眾主要詬病的對象。有網友吐槽他用力過猛，甚至犀利評價「讓你演的是韋小寶，不是孫悟空。」針對批評，張一山工作室發文稱「小寶還在成長，感謝大家的建議」。

新京報導，新版「鹿鼎記」由張一山、唐藝昕等人主演，該劇開播後，也勾起不少戲迷的回憶，引發廣大討論。據悉，該劇在拍攝階段保密到家，僅流出韋小寶和建寧公主的路透照，便獲得「符合原著」期待的評論；然而，播出前八集口碑卻滑鐵盧。

劇中，張一山頭戴綠色帽子，手執紙扇，極為浮誇的肢體動作、擠眉弄眼等「無厘頭」表演，讓不少網友吐槽，還以為自己看的是「西遊記」。張一山版「鹿鼎記」甚至負評大於曾飽受爭議的黃曉明版。

報導說，新版韋小寶的七位夫人，雖然目前只有建寧公主、「小郡主」沐劍屏、「師姐」方怡有過驚鴻一瞥，但也被質疑缺少辨識度，很難一眼分清角色。而根據已曝光的宣傳照，這一次的「夫人團」似乎與過去劉嘉玲、李嘉欣、邱淑貞、林青霞、朱茵、林心如 等演員的顏值、知名度均有差距。

有網友批評，男主角的「老婆天團」顏值完全撐不起來，而且幾個人長得都差不多，建議「臉盲者不要看」。

據報導，張一山的演技口碑第一次遭遇滑鐵盧，更有觀眾不客氣地指出，劇集刪減太多原著內容，剪輯、表演、連貫性、劇本改編、道具等簡直一無是處。

綜觀各版本「鹿鼎記」的豆瓣評分，陳小春 版8.8，黃曉明版5.6，韓棟版6.4，周星馳 版8.1，梁朝偉版7.5，張一山版的直接墊底，更是創了今年開播劇集的最低豆瓣評分紀錄。