我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

張一山演技挨批 網友吐槽：韋小寶演成孫悟空

娛樂新聞組／綜合報導
張一山演韋小寶被說像孫悟空，右為飾演建寧公主的唐藝昕。（取材自微博）
張一山演韋小寶被說像孫悟空，右為飾演建寧公主的唐藝昕。（取材自微博）

由張一山主演的新版「鹿鼎記」近日開播，截至發稿時豆瓣評分只有2.5分，張一山飾演的韋小寶成為觀眾主要詬病的對象。有網友吐槽他用力過猛，甚至犀利評價「讓你演的是韋小寶，不是孫悟空。」針對批評，張一山工作室發文稱「小寶還在成長，感謝大家的建議」。

新京報導，新版「鹿鼎記」由張一山、唐藝昕等人主演，該劇開播後，也勾起不少戲迷的回憶，引發廣大討論。據悉，該劇在拍攝階段保密到家，僅流出韋小寶和建寧公主的路透照，便獲得「符合原著」期待的評論；然而，播出前八集口碑卻滑鐵盧。

劇中，張一山頭戴綠色帽子，手執紙扇，極為浮誇的肢體動作、擠眉弄眼等「無厘頭」表演，讓不少網友吐槽，還以為自己看的是「西遊記」。張一山版「鹿鼎記」甚至負評大於曾飽受爭議的黃曉明版。

報導說，新版韋小寶的七位夫人，雖然目前只有建寧公主、「小郡主」沐劍屏、「師姐」方怡有過驚鴻一瞥，但也被質疑缺少辨識度，很難一眼分清角色。而根據已曝光的宣傳照，這一次的「夫人團」似乎與過去劉嘉玲、李嘉欣、邱淑貞、林青霞、朱茵、林心如等演員的顏值、知名度均有差距。

有網友批評，男主角的「老婆天團」顏值完全撐不起來，而且幾個人長得都差不多，建議「臉盲者不要看」。

據報導，張一山的演技口碑第一次遭遇滑鐵盧，更有觀眾不客氣地指出，劇集刪減太多原著內容，剪輯、表演、連貫性、劇本改編、道具等簡直一無是處。

綜觀各版本「鹿鼎記」的豆瓣評分，陳小春版8.8，黃曉明版5.6，韓棟版6.4，周星馳版8.1，梁朝偉版7.5，張一山版的直接墊底，更是創了今年開播劇集的最低豆瓣評分紀錄。

張一山版韋小寶頭戴綠色帽子。（取材自微博）
張一山版韋小寶頭戴綠色帽子。（取材自微博）

陳小春 林心如 周星馳

上一則

被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…

延伸閱讀

黃曉明生日獨自泡江水受凍 Baby未送祝福

黃曉明生日獨自泡江水受凍 Baby未送祝福
機器人保母

機器人保母
58歲梁朝偉賣萌 36年後會韋小寶的3個老婆

58歲梁朝偉賣萌 36年後會韋小寶的3個老婆
黃曉明捧蛋糕暖壽 楊紫慶生「獨家童年照」曝光

黃曉明捧蛋糕暖壽 楊紫慶生「獨家童年照」曝光

熱門新聞

李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 圖／摘自李連杰IG

李連杰20歲女兒側面照曝光 竟遭酸「不如媽媽利智」

2020-11-13 17:25
張藝興被爆只有中學學歷。（取材自微博）

張藝興採訪答非所問 網友挖出只有「中學學歷」

2020-11-14 02:20
「愛的迫降」讓玄彬和孫藝珍成為螢幕情侶。（取材自豆瓣電影）

死會了 玄彬、孫藝珍各有心上人？

2020-11-16 02:29
謝娜將退出「快樂大本營」？有網友點名沈夢辰將是接位人。(取材自微博)

謝娜微博認證露餡 18年「快樂大本營」交棒？

2020-11-09 02:18
心美公開爸爸木村拓哉的私房照片。摘自IG

木村拓哉過生日遭兩女兒聯手出賣 老婆只敢這樣做

2020-11-13 11:53
易烊千璽唱歌遭網友指難聽。（取材自微博）

小鮮肉雙11開唱 太難聽登上熱搜

2020-11-12 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店