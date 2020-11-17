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佟麗婭扮機長 離譜飛上「3萬米高空」 網：不能帶腦看

娛樂新聞組／綜合報導
佟麗婭主演的新劇開播，卻被觀眾指劇情太扯。（取材自微博）
佟麗婭主演的新劇開播，卻被觀眾指劇情太扯。（取材自微博）

由佟麗婭、佟大為主演的電視劇「愛的厘米」近日播出。首播之後，有不少網友表示這部劇「槽點太多」。被吐槽得最狠的地方莫過於佟麗婭乘坐的飛機在飛行過程中遇到險情的片段，但她卻妝容完美，頭髮也是一絲不亂，網友批「這劇情也太扯了，不能帶腦子看。」

網易娛樂報導，佟麗婭在劇中飾演一位機長，這一天她搭機回國。飛機起飛之後，遇到了噴射的火山灰，佟麗婭率先聞到了覺得氣味不對，但機長和副駕駛兩人在駕駛室裡聞來聞去，卻絲毫沒發現。

飛機飛進了火山灰，機長在顛簸中撞昏了，佟麗婭在緊急狀況下闖進駕駛室，但無論飛機如何顛簸，乘客如何左右搖晃，佟麗婭硬是一點事兒沒有。

佟麗婭向塔台報告的時候，說飛機在「3萬多米的高空」遇到了火山灰，很多網友看到這也是吐槽不已，紛紛表示，「劇情也太狗血了，飛機一般也就能飛個不到一萬米」、「這劇情也太扯了，不能帶腦子看。」

最後，飛機成功降落了，佟麗婭也是笑得很開心。可以看到佟麗婭精緻的妝容一點兒沒花，頭髮也是一絲不亂，真的很難相信剛剛飛機遇到了那麼大的險情。

有網友調李誠儒的話來評價這片段，「如鯁在喉、如坐針氈、如芒刺背、如此乏味。」

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