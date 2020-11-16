「如花」中風後露面 感謝善人古天樂

李健仁(左)在社交平台上報平安。（取材自微博）

在周星馳電影 中以男扮女裝「如花」走紅的59歲香港 演員李健仁，7月傳出去年在深圳中風 ，雖緊急送醫救回一命，但留下右半身癱瘓、失語的後遺症。李健仁近日在微博發文，除了向大家報告治療進度外，還特別感謝古天樂、劉鑾雄太太，為他出錢出力，「能遇到各位善人，是我的福份」。

李健仁反串「如花」。（取材自微博）

據了解，李健仁在深圳洗三溫暖時，突然感到頭痛、暈倒，送醫急救後救回一命，事後回香港休養。李健仁表示，自己很努力的接受治療，為了加快康復，不但看中醫外，還接受言語治療、物理治療，「我會繼續努力，盡快回到幕前跟大家見面」。

鏡週刊報導，李健仁表示，修健之路所費不貲，實非他的經濟狀況可獨立支撐，特別感謝好幾位出錢出力幫助他的人，其中包括現任香港演藝人協會會長古天樂、劉鑾雄太太、好友Suzuki等。他說：「能遇到各位善人，是我的福份」，李健仁再度承諾「我會繼續努力，盡快回到幕前跟大家見面。」

古天樂幫出救命錢。（取材自微博）

古天樂經常伸出援手照顧娛樂圈內人，包括為76歲的老戲骨盧海鵬出心血管手術費、幫在家中猝逝的藍潔瑛處理後事，在不少古惑仔電影演出，已故藝人李兆基，生前因二度中風又罹患肝癌，古天樂對他照顧有加，他去世前對古天樂更是滿懷感激。