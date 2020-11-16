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孟子義私下改妝？郭敬明怒罵網紅臉

娛樂新聞組／綜合報導
孟子義因為在節目中改妝，遭到郭敬明批評。（取材自微博）
孟子義因為在節目中改妝，遭到郭敬明批評。（取材自微博）

綜藝節目「演員請就位2」近日因為女星孟子義私下改妝登上熱搜。據悉，孟子義帶了私人化妝師入隊，導師郭敬明認為妝容前後不一，忍不住大罵孟子義是網紅臉，孟子義則發長文回應：「從拍戲以來在我身上的爭議就是網紅臉，大家的看法我左右不了，我選擇接受！」

香港01報導，演員孟子義因在節目「演員請就位2」改妝，導師郭敬明知道後，衝入化妝間大罵「我拍戲不要拍孟子義，而妳那個美就是一個網紅臉，妳要再敢亂改一個妝，就別拍了。」郭敬明說畢即轉身而去，留下一臉尷尬的孟子義，而事件不但登上熱搜，網友更揭發孟子義早有亂改妝令妝容不連戲的黑歷史。

郭敬明怒罵孟子義網紅臉。（取材自微博）
郭敬明怒罵孟子義網紅臉。（取材自微博）

新京報報導，孟子義發長文澄清，稱自己並沒有改妝，只是因為人手不夠，所以用了自己的造型團隊，是得到節目組許可後才執行的。她還解釋稱：「在郭導第一次對於妝面提出異議後的第一時間，我已經把妝面改掉了。當下的郭導也是對化妝安排不知情，所以才發生了大家看到的情況。」

香港01報導，網友重提孟子義在錄製「一年級」時被指耍大牌，當時她的藝人導師是袁詠儀，而孟子義需要演一場小偷的群戲，但拍攝途中孟子義脫掉戲服，露出了內裡的黃色打底衫，卻跟早一天拍攝並不連戲，而且妝容亦截然不同，袁詠儀發現後大罵她不專業及態度差，但孟子義仍死撐指自己是演小偷不是演乞丐，不用化妝化到那麼黑。

香港

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